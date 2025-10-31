Edizione n° 5871

Home // Cronaca // Casalnuovo Monterotaro: a 23 anni dal sisma molte case attendono ancora ricostruzione

SISMA Casalnuovo Monterotaro: a 23 anni dal sisma molte case attendono ancora ricostruzione

Quel sisma devastò soprattutto il vicino comune molisano di San Giuliano di Puglia, provocando la morte di 27 bambini

Casalnuovo Monterotaro: a 23 anni dal sisma molte case attendono ancora ricostruzione

Casalnuovo Monterotaro - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

A 23 anni dal terremoto del 31 ottobre 2002, Casalnuovo Monterotaro ricorda un evento che segnò profondamente la comunità. Quel sisma devastò soprattutto il vicino comune molisano di San Giuliano di Puglia, provocando la morte di 27 bambini e della loro maestra, e colpì duramente il territorio foggiano, con circa 500 abitazioni danneggiate.

Oggi, come ricorda il sindaco Pasquale Codianni, 267 case sono ancora puntellate e disabitate, in attesa di finanziamenti. Mancano circa 16 milioni di euro per completare la ricostruzione della cosiddetta “fascia D”, le abitazioni rimaste ancora senza interventi definitivi.

Il primo cittadino sottolinea come queste case rappresentino un ricordo tangibile del sisma e un impegno ancora aperto, che la comunità intende portare avanti con determinazione e responsabilità.

In occasione dell’anniversario, Codianni invita la cittadinanza, le scuole e gli uffici pubblici a osservare un minuto di silenzio alle 11.32, in memoria delle vittime e in vicinanza a chi vive ancora le conseguenze del disastro.

Conservare viva la memoria di quel periodo difficile è un dovere morale e civile”, conclude il sindaco, ricordando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori della solidarietà, della partecipazione e dell’amore per la propria comunità.

Lo riporta ansa.it.

