Caso Garlasco, inchiesta di Brescia. La difesa: "Nessun impatto su Andrea Sempio"

Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, legali di Andrea Sempio, chiariscono che la nuova indagine aperta a Brescia riguarda fatti successivi di circa dieci anni rispetto a quelli per cui il loro assistito è già indagato.
Secondo i legali, tali episodi non vengono attribuiti ad Andrea Sempio e pertanto non avranno alcun effetto sulla posizione legale dello stesso.
Gli avvocati hanno inoltre precisato di non poter rilasciare commenti sulla posizione di Giuseppe Sempio, poiché non rientra nelle loro competenze.
Lo riporta ansa.it.