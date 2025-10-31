Cerignola, arrestato 38enne latitante: condanne per furto, rapina e tentato omicidio

Cerignola – La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un 38enne cerignolano, irreperibile nei mesi scorsi, condannato in via definitiva per furto di auto, rapina e tentato omicidio, cumulando una pena di 8 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Cerignola, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Foggia. L’uomo, latitante nonostante l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, è stato intercettato mentre viaggiava a bordo di un’auto sospetta nei pressi dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo.

Durante il fermo, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa, proiettili, denaro contante e diversi telefoni cellulari nel marsupio del 38enne. Alla luce di questi elementi, l’uomo è stato arrestato anche per detenzione e porto abusivo di arma clandestina da sparo e ricettazione.

Dopo le formalità di rito, il 38enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Foggia.

Si precisa che il procedimento relativo al porto e detenzione dell’arma e alla ricettazione è ancora in fase di indagini preliminari; pertanto, per questi reati, la persona arrestata non può essere considerata colpevole fino a sentenza definitiva.