Si informa che l’INPS ha trasmesso l’elenco dei soggetti beneficiari della Carta “Dedicata a Te” per l’anno 2025. L’elenco, allegato all’avviso pubblico, è stato redatto secondo modalità coerenti con la normativa sulla privacy, garantendo l’identificazione esclusivamente da parte del beneficiario.
La consegna della lettera di notifica, contenente il codice identificativo della carta, avverrà a partire dal 3 novembre 2025 presso l’Ufficio Servizi Sociali, in via San Lorenzo n. 47, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00, fino al 14 novembre 2025. Successivamente, il ritiro potrà avvenire secondo i consueti giorni e orari di apertura al pubblico.
Per i beneficiari impossibilitati a recarsi personalmente, sarà possibile delegare un’altra persona. Il delegato dovrà presentarsi munito di:
- Delega firmata dal beneficiario
- Copia del documento di identità del delegante
- Documento di identità del delegato
I soggetti già titolari della Carta negli anni 2023 e/o 2024 e confermati per il 2025 riceveranno l’accredito direttamente sulla carta, senza necessità di recarsi all’ufficio postale.
In caso di smarrimento della carta, sarà possibile richiedere la sostituzione recandosi presso l’Ufficio Postale, presentando:
- Documento di identità valido
- Codice fiscale o Tessera Sanitaria
- Denuncia di smarrimento presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza
L’avviso intende garantire un accesso chiaro e sicuro al beneficio, tutelando al contempo i dati personali dei cittadini beneficiari.
2 commenti su "Comune Manfredonia, “carta dedicata a te”: elenco beneficiari (FOCUS)"
Una colossale schiera di poveri. Mettete i nomi care autorità…chissà quante sorprese…non li mettete perché poi non vi vorrebbero più…
Poveri che comprano i liquori, con la carta.