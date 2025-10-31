Conte da Foggia: "Riforma giustizia serve solo a salvare i politici"

Questa è la realtà. Stiamo ritornando ai tempi della casta. Ai cittadini semmai servirebbe una giustizia più rapida ed efficiente. Nulla di tutto questo “. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Foggia dove partecipa ad un evento in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi.

All’incontro anche i candidati del M5S e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro.

