TRUFFA // Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti
31 Ottobre 2025 - ore  09:12

CALEMBOUR

INFARTO // San Giovanni Rotondo: colpita da infarto viene salvata dalla terapia da remoto del 118 di Foggia
31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Conte da Foggia: "Riforma giustizia serve solo a salvare i politici"

FOGGIA Conte da Foggia: "Riforma giustizia serve solo a salvare i politici"

"Il governo dovrebbe preoccuparsi degli stipendi reali degli italiani e di tagliare le tasse. Invece si dedica a tutt'altro"

Conte da Foggia: "Riforma giustizia serve solo a salvare i politici"

Conte da Foggia: "Riforma giustizia serve solo a salvare i politici" ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA, 31 ottobre 2025, 19:17. “Il governo dovrebbe preoccuparsi degli stipendi reali degli italiani e di tagliare le tasse. Invece si dedica a tutt’altro. Alla riforma della giustizia che però serve solo a salvare i politici.

Questa è la realtà. Stiamo ritornando ai tempi della casta. Ai cittadini semmai servirebbe una giustizia più rapida ed efficiente. Nulla di tutto questo “. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Foggia dove partecipa ad un evento in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi.

All’incontro anche i candidati del M5S e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

FOTOGALLERY video ENZO MAIZZI

 

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

