Orta Nova, 31 ottobre 2025. “Non possiamo permetterci che cantastorie come lei continuino a farci girare in tondo con le loro promesse vuote! È tempo di agire e di coinvolgere tutti, anche quelli che si sono già arresi al non voto! La rabbia della nostra gente è un potente motore di cambiamento”.

Così Giuseppe Custode, blogger ortese di destra attivo sui social, con un passato da esponente e candidato politico del gruppo Lobuono Presidente, ha risposto al videomessaggio di Antonio Tutolo, attuale consigliere regionale di sinistra del gruppo Per la Puglia – Decaro.

Ieri, su Facebook, Tutolo aveva annunciato che avrebbe pubblicato un videomessaggio con parole rivolte all’onorevole La Salandra, esponente di destra, scrivendo:

“Alle 13.15 sarò in diretta per dire due parole all’onorevole La Salandra. Ha annunciato un finanziamento di 50.000.000 (cinquanta milioni) per la realizzazione della diga di Palazzo d’Ascoli… falso, falso, falso! Documenti alla mano, pensano di risolvere il problema con annunci da illusionisti. È poco onorevole, caro Onorevole… Lo invito a un altro confronto pubblico, come già fatto per la questione tribunale”.

Più tardi, nel suo videomessaggio, Tutolo – a commento dell’annuncio del deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra sui 50 milioni destinati all’invaso di Palazzo d’Ascoli – si era espresso così: “Ci risiamo. Dopo i fantomatici 190 milioni per la condotta del Liscione, ora arrivano altri numeri sparati in aria: 50 milioni per la diga di Palazzo d’Ascoli. Ma la verità è che non c’è un euro stanziato per realizzare l’opera”.

Tutolo aveva quindi precisato che i fondi stanziati “non sono per la realizzazione dell’opera, ma solo per la progettazione. E nemmeno quella è una novità: la progettazione era già stata inserita nel PNIISSI (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico), nel decreto di luglio firmato da Salvini. Ora è uscita in Gazzetta Ufficiale, ma si tratta di scarsi 9 milioni e mezzo, non dei 50 milioni sbandierati dall’onorevole La Salandra”.

“I 50 milioni non esistono. Forse l’onorevole si è confuso con altri interventi sul Gargano, come la sostituzione del serbatoio di Manfredonia. O forse non ha letto bene i decreti. O peggio, li ha letti e ha deciso di raccontare un’altra storia”.

LA REPLICA

In risposta, questa mattina, il post di Giuseppe Custode, già presidente del Consiglio comunale di Orta Nova.

Riportiamo le sue parole:

“Illustre Tutolo, immagino che la sua presenza qui, in questo territorio, non sia solo per strappare sorrisi come sul palco di Zelig, ma dovrebbe essere un’occasione per affrontare i veri problemi che affliggono il nostro popolo e le nostre aziende agroindustriali e turistiche.

È tempo di smettere di raccontare frottole. La responsabilità della mancata programmazione sul PNRR riguardo all’acqua in Puglia ricade esclusivamente su chi ha governato: la vostra parte politica.

Circa il 40% dell’acqua delle condotte dell’AQP si perde durante il viaggio. Avete pensato solo ad aumentare il personale, a riscaldare le sedie e a dare incarichi fittizi, creando una voragine di debiti. Oggi avete fatto arrivare agli agricoltori e ai cittadini cartelle pazze, mentre i dissalatori – nonostante abbiamo oltre 800 chilometri di coste e aziende italiane che nel mondo li costruiscono – per voi di sinistra sono rimasti un miraggio. E il piccolo impianto di San Severo che avete avuto il coraggio di pubblicizzare? Utile solo a dissetare i piccioni. Per non parlare del Tubone, che recupererebbe molta acqua dalle dighe del vicino Molise, anch’esso per voi un altro miraggio”.

Custode si è concentrato, in particolare, sull’invaso di Ascoli Satriano, al quale si era riferito anche Tutolo:

“E dell’invaso di Ascoli Satriano, che progetto? È fermo, con le ragnatele, scaduto da oltre 40 anni nel cassetto dell’Ente Bonifica. Ma grazie alla presidenza provinciale di Nicola Gatta e all’impegno del sottoscritto, insieme alla collaborazione attiva di Giorgio Mercuri, presidente Cooagroindustriale, del consigliere provinciale Andrea Agnelli (delegato all’agricoltura), dell’ex vicepresidente CISL regionale e della Cassa Edile Crescenzio Gallo, del presidente del Consorzio di Bonifica Giuseppe De Filippo e della ministra per il Sud Mara Carfagna, il progetto è stato rifinanziato.

Oggi può essere finanziata l’opera per 50 milioni, che lei in mala fede contesta, indispensabile per il fabbisogno di oltre 22.000 ettari di terreni fertili scoperti da tubazioni di acqua proveniente da invasi”.

Infine, Custode ha concluso:

“Dove sono i vostri progetti presentati per la manutenzione dei vecchi invasi e l’inserimento di turbine lungo le tubazioni per la produzione di energia, come in Giappone?

Eppure, nulla di tutto ciò è stato realizzato nei cinque anni in cui lei è stato a riscaldare la sedia, tranne urlare ogni tanto verso la sua maggioranza, che la teneva ben lontano da qualsiasi progettualità.

Sapevano dei danni economici che avete creato quando, per disgrazia, lei ha fatto il sindaco a Lucera, lasciando il comune in pre-dissesto”.

Custode ha quindi concluso il suo messaggio su Facebook scrivendo: “Oggi tutto ciò è realizzabile grazie al governo di centrodestra della premier Giorgia Meloni, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sollecitato dai nostri parlamentari eletti a Roma e dal consigliere regionale Joseph Splendido, supportato anche da altri consiglieri sempre di centrodestra”.