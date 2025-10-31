Foggia – Prosegue il ciclo di incontri promosso da Confindustria Foggia con i candidati alla presidenza della Regione Puglia, in vista del voto del 23 e 24 novembre 2025. Dopo il confronto con il candidato del centrodestra Luigi Lobuono, tenutosi il 24 ottobre scorso, sarà ora la volta del rappresentante del centrosinistra Antonio Decaro, che incontrerà gli imprenditori foggiani lunedì 3 novembre alle ore 16, presso la Sala Fantini della sede di Confindustria in via Valentini Vista Franco.

L’appuntamento rientra in un percorso di dialogo e ascolto avviato dall’associazione di categoria per approfondire i programmi economici dei principali candidati, con l’obiettivo di evidenziare priorità e criticità del sistema produttivo provinciale. Un momento di confronto riservato, dunque, ai rappresentanti delle imprese e ai vertici confindustriali, pensato per offrire spunti concreti sulle politiche di sviluppo industriale, infrastrutturale e occupazionale del territorio.

Incontro riservato su richiesta del candidato

Come si legge nella comunicazione ufficiale firmata dal direttore generale Enrico Barbone, l’incontro con l’on. Decaro si svolgerà a porte chiuse, su esplicita richiesta del candidato presidente. Una decisione che comporterà l’impossibilità, per giornalisti e operatori dell’informazione, di assistere direttamente alla riunione.

“Ce ne scusiamo con editori, direttori e giornalisti che avrebbero voluto prendervi parte”, si legge nella nota di Confindustria, che garantisce comunque la massima trasparenza: al termine dell’incontro, sarà l’Ufficio Comunicazione dell’associazione a fornire un resoconto ufficiale dei contenuti e degli esiti del confronto.

Il contesto politico ed economico

L’appuntamento cade in una fase cruciale della campagna elettorale per la guida della Regione Puglia. Le questioni industriali e occupazionali della Capitanata restano tra i temi più sensibili e strategici per il futuro del territorio. Dalla transizione energetica alle infrastrutture logistiche, dal rilancio delle aree industriali al sostegno alle piccole e medie imprese, gli imprenditori chiedono certezze e strategie operative capaci di invertire un trend economico ancora fragile.

In questo scenario, l’iniziativa di Confindustria Foggia mira a mettere i candidati di fronte alle necessità concrete del tessuto produttivo locale, costruendo un dialogo basato su proposte e impegni verificabili. Dopo l’incontro con Lobuono e quello imminente con Decaro, è atteso un ulteriore appuntamento con il candidato del Movimento 5 Stelle, che dovrebbe completare il calendario dei confronti.

Le attese del mondo delle imprese

Tra le priorità che gli imprenditori intendono sottoporre ai candidati spiccano la semplificazione burocratica, la riduzione della pressione fiscale locale, il miglioramento delle infrastrutture viarie e digitali, e una maggiore attenzione alla formazione tecnica e professionale.

Temi, questi, che Confindustria Foggia ritiene essenziali per rendere il territorio competitivo e attrattivo per nuovi investimenti, in una fase di forte incertezza ma anche di opportunità legate ai fondi europei e al PNRR.

“Il confronto con la politica è fondamentale per orientare le scelte di sviluppo della nostra regione”, ha ricordato il direttore generale Barbone, sottolineando il valore di un dialogo franco e costruttivo tra istituzioni e mondo produttivo. “Solo attraverso una collaborazione continua tra pubblico e privato – ha aggiunto – potremo consolidare la crescita e favorire nuova occupazione”.

Attesa per il resoconto ufficiale

L’incontro di lunedì si preannuncia dunque come un momento chiave nel percorso di avvicinamento alle urne, anche se – a differenza di altre tappe – non sarà aperto al pubblico né alla stampa.

Confindustria Foggia assicura che, nonostante la natura riservata della riunione, il contenuto del dialogo con Decaro sarà reso noto in forma ufficiale al termine dell’incontro, attraverso un comunicato che riassumerà gli argomenti trattati e le posizioni espresse dal candidato.

Nel frattempo, cresce l’attesa tra gli operatori economici locali per conoscere quali impegni concreti il candidato del centrosinistra intenderà assumere su temi centrali per la Capitanata: occupazione giovanile, legalità, investimenti e sviluppo sostenibile.