Delitto Meredith Kercher: "C'è un nuovo nome mai emerso prima"

Lo dice l'ex pm Mignini

31 Ottobre 2025
Perugia, 31 ottobre 2025 – A diciotto anni dall’omicidio di Meredith Kercher, il magistrato Giuliano Mignini, che coordinò le indagini sulla morte della studentessa inglese, torna a parlare del caso e rivela un dettaglio inedito. In un’intervista rilasciata a La Stampa, l’ex pm ha dichiarato di aver ricevuto da una fonte considerata affidabile il nome di una persona “mai presa in considerazione prima d’ora” che “potrebbe essere implicata nell’omicidio” e che “scappò all’estero pochi giorni dopo il delitto”.

Mignini ha spiegato di aver già segnalato la circostanza alla Procura di Perugia, che tuttavia non avrebbe aperto alcun nuovo fascicolo in merito. L’indagine sull’assassinio di Meredith, avvenuto la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, resta dunque chiusa, racchiusa nelle sentenze ormai passate in giudicato.

Il caso e le condanne definitive

L’unico condannato per l’omicidio è Rudy Guede, che ha scontato interamente la pena di 16 anni di reclusione. Al termine di un lungo e controverso iter giudiziario, Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati assolti in via definitiva. Entrambi si sono sempre dichiarati completamente estranei ai fatti.

Di recente, per Knox è arrivata la conferma della condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, l’uomo che la giovane americana aveva falsamente accusato nelle prime fasi dell’inchiesta. Lumumba è risultato del tutto estraneo al delitto. Knox, tuttavia, continua a professarsi innocente anche per questa imputazione.

Un mistero che continua a far discutere

L’omicidio di Meredith Kercher, studentessa britannica di 21 anni, avvenuto nella casa che condivideva con Amanda Knox a Perugia, resta uno dei casi giudiziari più discussi e seguiti degli ultimi decenni in Italia e all’estero. Le nuove dichiarazioni di Mignini riaccendono l’attenzione su un delitto che, nonostante le sentenze definitive, continua a suscitare domande e a dividere l’opinione pubblica.

Lo riporta il tgcom24.com.

