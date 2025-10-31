Foggia – Momenti di forte tensione si sono registrati nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere Rione Candelaro, a Foggia, dove un gruppo di ragazzini ha dato vita a una serie di disordini che hanno richiesto l’intervento congiunto di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.

Secondo le prime ricostruzioni, una decina di giovani, molti dei quali minorenni, avrebbe iniziato a lanciare pietre, uova e petardi contro le pattuglie in transito e verso alcuni edifici della zona. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente per riportare la calma e disperdere il gruppo, che si è poi dileguato tra i vicoli del quartiere.

Non risultano feriti tra le forze dell’ordine né danni gravi a persone o veicoli, ma la tensione è rimasta alta per oltre mezz’ora. Le pattuglie sono rimaste a presidiare la zona per prevenire ulteriori episodi e per identificare i responsabili, molti dei quali sarebbero già noti per precedenti segnalazioni legate a piccoli atti vandalici.