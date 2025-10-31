Sono ufficialmente aperte le candidature per l’annualità 2023 del Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali, promosso dal Comune di San Severo.

L’iniziativa rappresenta una concreta opportunità per chi desidera avviare una nuova impresa sul territorio, grazie a contributi a fondo perduto fino a 30mila euro.

Il bando mira a incentivare l’insediamento di attività commerciali, artigianali e agricole, considerate strategiche per lo sviluppo economico locale. Possono partecipare le imprese che intendono aprire una nuova unità operativa all’interno del territorio comunale.

Le domande potranno essere presentate a partire da venerdì 31 ottobre, con scadenza fissata a lunedì 24 novembre.

Le proposte saranno valutate in base a una graduatoria che terrà conto della qualità complessiva del progetto di investimento. Saranno assegnati punteggi aggiuntivi alle iniziative promosse da giovani e donne, nonché a quelle che prevedono l’insediamento in aree strategiche della città.

L’importo massimo del contributo previsto per ciascun beneficiario è di 30mila euro, con la possibilità di ottenere un’anticipazione del 30% del contributo concesso per garantire liquidità immediata nella fase di avvio.

È previsto inoltre l’obbligo di mantenere l’attività in esercizio per almeno cinque anni dalla data di inizio.

Il sostegno sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili, con piena trasparenza nell’assegnazione dei fondi residui in caso di domande inferiori alle disponibilità.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate entro il 10 novembre.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Severo, nella sezione “Avvisi” dell’home page.