Home // Cronaca // Foggia: fototrappole smascherano oltre 2mila abbandoni di rifiuti in 4 mesi

RIFIUTI Foggia: fototrappole smascherano oltre 2mila abbandoni di rifiuti in 4 mesi

Tra il 1° giugno e il 21 ottobre 2025, le fototrappole installate nel comune di Foggia hanno registrato 2.198 episodi di abbandono di rifiuti

Foggia: fototrappole smascherano oltre 2mila abbandoni di rifiuti in 4 mesi

Abbandono rifiuti Foggia - fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Tra il 1° giugno e il 21 ottobre 2025, le fototrappole installate nel comune di Foggia hanno registrato 2.198 episodi di abbandono di rifiuti, distribuiti su 12 postazioni operative per un totale di 142 giorni di monitoraggio. I dati evidenziano aree particolarmente critiche, offrendo una fotografia dettagliata della situazione ambientale cittadina.

La zona più problematica è risultata Via Tiro a Segno, con 603 episodi, di cui 503 abbandoni a mano e 96 con targhe riconosciute. Seguono Via Miranda, con 402 episodi, e Via Giuseppe la Torre 123, con 432 segnalazioni. Queste tre aree da sole rappresentano oltre la metà degli abbandoni registrati in città. Anche Via Silvio Pellico e Via San Severo hanno registrato numeri significativi, rispettivamente 279 e 226 episodi, mentre zone come Parco Atleti Olimpici e Via Traverso Corso del Mezzogiorno risultano sostanzialmente sotto controllo.

Nel complesso, le fototrappole hanno rilevato 1.167 abbandoni con targa, 935 abbandoni a mano e 96 episodi con targhe non leggibili, confermando l’efficacia della videosorveglianza nel documentare le violazioni ambientali e nel supportare le attività di sanzione.

Secondo l’assessore all’ambiente, Lucia Aprile, il fenomeno è ancora diffuso e richiede controlli costanti e campagne di sensibilizzazione dei cittadini. In totale sono state comminate 700 multe su 1.150 eventi multabili, per un importo complessivo di circa 80mila euro.

L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di ridurre progressivamente gli episodi di abbandono dei rifiuti e migliorare il decoro urbano, sfruttando in modo strategico le tecnologie di monitoraggio ambientale.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

