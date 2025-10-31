Edizione n° 5871

BALLON D'ESSAI

TRUFFA // Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti
31 Ottobre 2025 - ore  09:12

CALEMBOUR

INFARTO // San Giovanni Rotondo: colpita da infarto viene salvata dalla terapia da remoto del 118 di Foggia
31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Foggia, uomo investito in via Manfredonia: è grave

Foggia, uomo investito in via Manfredonia: è grave

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Stato news //

Foggia, uomo investito in via Manfredonia: è grave

Foggia – Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Manfredonia, alla periferia del capoluogo dauno, dove un uomo è stato investito da un’autovettura mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, nei pressi della direttrice che conduce verso lo svincolo della Statale 89, una delle arterie più trafficate della zona. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata colpita da un’auto in transito mentre si trovava ai margini della carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio. L’uomo, dopo essere stato immobilizzato, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico “Riuniti” di Foggia. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

I rilievi e gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’investimento sono affidati alla Polizia Locale, che sta ricostruendo la sequenza dei fatti e verificando la posizione del conducente del veicolo coinvolto.

