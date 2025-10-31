GOOD MORNING, GOOD LUCK – STATO. Venerdì 31 ottobre 2025 – Edizione estesa
INCHIESTA
Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito “Voltaiko” e 95 conti correnti
Disposto il sequestro preventivo d’urgenza del portale Voltaiko e il blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario.
L’inchiesta — condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria — riguarda un presunto sistema di frodi milionarie legate al settore delle energie rinnovabili.
Sotto la lente degli inquirenti, investimenti gonfiati e incentivi pubblici ottenuti indebitamente.
PRIMA PAGINA
Omicidio Mattia Caruso: condannata a 17 anni la fidanzata Valentina Boscaro
La Corte d’Assise ha emesso la sentenza: 17 anni di reclusione per Valentina Boscaro, ritenuta responsabile dell’omicidio del compagno Mattia Caruso.
Secondo gli atti, l’uomo avrebbe manifestato gelosia e disagio per la crescente indipendenza della giovane donna.
La 34enne aveva fornito versioni discordanti durante le indagini.
Una storia di sentimenti degenerati in tragedia, che riaccende il dibattito sul controllo e la libertà all’interno delle relazioni.
ECONOMIA & ATTUALITÀ
Foggia: arriva il nuovo ATR72-600 di Aeroitalia. Ripartono i collegamenti da e per Milano e Torino
È atterrato ieri sera, 30 ottobre, all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, il nuovo ATR72-600 della compagnia Aeroitalia.
Un turboelica di ultima generazione, più efficiente e sostenibile, che sarà impiegato sulle rotte per Milano e Torino.
Il decollo del primo volo è previsto per domani, 1° novembre, segnando una tappa decisiva nel rilancio dello scalo foggiano e nella mobilità dell’intera Capitanata.
MEMORIA
Foggia ricorda Giovanni Panunzio: 33 anni dalla morte dell’imprenditore simbolo contro il racket
Giovedì 6 novembre 2025, la città di Foggia celebrerà il 33° anniversario dell’assassinio di Giovanni Panunzio, imprenditore coraggioso ucciso dalla criminalità per aver denunciato le estorsioni.
Un nome che resta un faro nella lotta per la legalità e la libertà d’impresa.
SANITÀ
Ospedale di Manfredonia, Raffaele Fatone: “Basta fantasmi politici, servono soluzioni reali”
“Non serve un esorcismo politico, ma un gesto di responsabilità collettiva: smettere di trasformare l’ospedale in un campo di battaglia e cercare soluzioni condivise.”
Con queste parole, Raffaele Fatone interviene sul futuro del presidio sanitario di Manfredonia, chiedendo concretezza e unità tra le forze politiche e sociali del territorio.
METEO GARGANO
Weekend di Ognissanti tra nuvole e schiarite
Dopo le piogge e i temporali di oggi, venerdì 31 ottobre, le condizioni meteo tenderanno a migliorare nel weekend:
Sabato 1 e domenica 2 novembre: cieli via via più sereni e temperature gradevoli.
Ideale per chi sceglie di trascorrere la festività all’aperto o partecipare alle tradizioni locali.
EVENTI
Orsara di Puglia si prepara ai “Fucacoste e Cocce Priatorje”
Antica tradizione del 1° novembre, la festa unisce zucche antropomorfe illuminate, falò e riti popolari per accompagnare simbolicamente le anime dei defunti nel loro ritorno notturno tra i vivi.
Tra religiosità popolare, cicli agricoli e culto dei morti, Orsara accoglie ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.
Immancabili i “grani dei morti” con melagrana e vincotto, le fiaccole accese e l’atmosfera sospesa tra sacro e profano.
PROMO
Gargano, smodato di colori, emozioni e amore eterno
Nel cuore del Gargano, dove il mare accarezza le rocce e la luce danza sui volti, nasce l’arte del Telera Studio Fotografico di Manfredonia.
Silvia e Stefano hanno scelto di dirsi “per sempre” in questo angolo di mondo.
Le loro parole — “Le tue braccia sono il luogo dove scelgo di stare oggi e per sempre” — racchiudono l’essenza di un amore che diventa immagine e memoria.
Dietro l’obiettivo, Gianluca Telera trasforma ogni scatto in poesia visiva: un racconto intimo, sospeso tra luce, tempo ed emozione.
FRASE DEL GIORNO
“Non c’è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo.”
Nasceva a Napoli il 31 ottobre 1929 Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer — attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano.
Un simbolo popolare senza tempo, icona di forza e ironia genuina.
A cura della Redazione di STATOquotidiano.it.