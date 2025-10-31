Edizione n° 5871

BALLON D'ESSAI

TRUFFA // Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti
31 Ottobre 2025 - ore  09:12

CALEMBOUR

INFARTO // San Giovanni Rotondo: colpita da infarto viene salvata dalla terapia da remoto del 118 di Foggia
31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia: affidati i servizi di direzione lavori per il Centro Servizi di Borgo Mezzanone finanziato dal PNRR

LAVORI Manfredonia: affidati i servizi di direzione lavori per il Centro Servizi di Borgo Mezzanone finanziato dal PNRR

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.090.000 euro, interamente coperti dai fondi Next Generation EU

Manfredonia: affidati i servizi di direzione lavori per il Centro Servizi di Borgo Mezzanone finanziato dal PNRR

Centro Servizi di Borgo Mezzanone finanziato dal PNRR

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 31 ottobre 2025 – Prosegue il percorso del Comune di Manfredonia per la realizzazione del Centro Servizi – Stazione di Posta presso Borgo Mezzanone, uno degli interventi strategici previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Investimento 1.3.2 dedicato al contrasto della povertà estrema e alla creazione di centri di accoglienza e servizi di reinclusione sociale.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 2040 del 29 ottobre 2025, firmata dall’Architetto Michele Prencipe, dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, il Comune ha disposto l’affidamento diretto dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all’architetta Loredana De Meo, di Modugno (BA).

Il progetto, che rientra tra quelli approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede un investimento complessivo di 1.090.000 euro, interamente coperti dai fondi Next Generation EU. Di questi, 910.000 euro sono destinati alla ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti, mentre 180.000 euro finanzieranno le spese di gestione.

L’intervento mira a creare un centro multifunzionale in grado di offrire servizi di prima accoglienza e supporto a persone in condizione di disagio economico e marginalità sociale, in linea con gli obiettivi di coesione e inclusione sociale fissati dal PNRR.

Dopo l’approvazione della convenzione con il Ministero (13 aprile 2023) e la successiva gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il Comune aveva già affidato i lavori di ristrutturazione alla Marinelli Costruzioni Srl di Antrodoco (RI), per un importo complessivo di 548.905,66 euro.

Ora, con la nuova determinazione, il Comune completa la fase di affidamento tecnico, assegnando all’architetta De Meo un incarico dal valore di 41.710,03 euro (oltre Cassa 4% e IVA 22%), per un totale complessivo di 52.921,69 euro. L’incarico è stato conferito attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere (CUC), nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Centro Servizi di Borgo Mezzanone finanziato dal PNRR


Il progetto esecutivo è già stato approvato e i lavori potranno entrare pienamente nella fase operativa, sotto la direzione dell’architetta De Meo e la supervisione tecnica del Comune di Manfredonia.
Il provvedimento, regolarmente vistato dal Servizio Finanziario (Maricarmen Distante), sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e reso disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Centro Servizi-Stazione di Posta di Borgo Mezzanone rappresenta un tassello fondamentale nel piano di rafforzamento delle politiche sociali territoriali, volto a garantire un sostegno concreto ai cittadini più fragili e a valorizzare immobili pubblici oggi inutilizzati. Con questo intervento, Manfredonia consolida il proprio impegno nel PNRR per l’inclusione sociale, confermando la sinergia tra amministrazione locale e istituzioni nazionali.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.