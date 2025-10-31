Manfredonia: affidati i servizi di direzione lavori per il Centro Servizi di Borgo Mezzanone finanziato dal PNRR

Manfredonia, 31 ottobre 2025 – Prosegue il percorso del Comune di Manfredonia per la realizzazione del Centro Servizi – Stazione di Posta presso Borgo Mezzanone, uno degli interventi strategici previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Investimento 1.3.2 dedicato al contrasto della povertà estrema e alla creazione di centri di accoglienza e servizi di reinclusione sociale.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 2040 del 29 ottobre 2025, firmata dall’Architetto Michele Prencipe, dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, il Comune ha disposto l’affidamento diretto dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all’architetta Loredana De Meo, di Modugno (BA).

Il progetto, che rientra tra quelli approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede un investimento complessivo di 1.090.000 euro, interamente coperti dai fondi Next Generation EU. Di questi, 910.000 euro sono destinati alla ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti, mentre 180.000 euro finanzieranno le spese di gestione.

L’intervento mira a creare un centro multifunzionale in grado di offrire servizi di prima accoglienza e supporto a persone in condizione di disagio economico e marginalità sociale, in linea con gli obiettivi di coesione e inclusione sociale fissati dal PNRR.

Dopo l’approvazione della convenzione con il Ministero (13 aprile 2023) e la successiva gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il Comune aveva già affidato i lavori di ristrutturazione alla Marinelli Costruzioni Srl di Antrodoco (RI), per un importo complessivo di 548.905,66 euro.

Ora, con la nuova determinazione, il Comune completa la fase di affidamento tecnico, assegnando all’architetta De Meo un incarico dal valore di 41.710,03 euro (oltre Cassa 4% e IVA 22%), per un totale complessivo di 52.921,69 euro. L’incarico è stato conferito attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere (CUC), nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza previsto dal D.Lgs. 36/2023.



Il progetto esecutivo è già stato approvato e i lavori potranno entrare pienamente nella fase operativa, sotto la direzione dell’architetta De Meo e la supervisione tecnica del Comune di Manfredonia.

Il provvedimento, regolarmente vistato dal Servizio Finanziario (Maricarmen Distante), sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e reso disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Centro Servizi-Stazione di Posta di Borgo Mezzanone rappresenta un tassello fondamentale nel piano di rafforzamento delle politiche sociali territoriali, volto a garantire un sostegno concreto ai cittadini più fragili e a valorizzare immobili pubblici oggi inutilizzati. Con questo intervento, Manfredonia consolida il proprio impegno nel PNRR per l’inclusione sociale, confermando la sinergia tra amministrazione locale e istituzioni nazionali.

A cura di Michele Solatia.