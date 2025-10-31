Manfredonia. Cade da bicicletta per sconnessione manto stradale a Siponto: accordo bonario

Manfredonia, 30 ottobre 2025 – La Giunta comunale di Manfredonia, riunitasi nella seduta del 30 ottobre, ha approvato all’unanimità un componimento bonario per chiudere una controversia legale pendente davanti al Tribunale di Foggia. Il caso riguardava un sinistro avvenuto il 9 agosto 2018 lungo viale degli Ipogei a Siponto, quando un cittadino era caduto in bicicletta a causa di una sconnessione del manto stradale, riportando lesioni fisiche.

Nel corso del procedimento giudiziario, sono state acquisite testimonianze e una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che ha riconosciuto una invalidità permanente tra il 3% e il 4%.

A seguito di ciò, l’avvocato del ricorrente ha presentato una proposta conciliativa pari a 8.973 euro, così ripartita: 5.973 euro per danno biologico, spese mediche, interessi e compensi tecnici;

3.000 euro per spese legali e competenze professionali.

La Giunta, presieduta dal sindaco Domenico La Marca, ha ritenuto la proposta vantaggiosa per l’Ente, poiché in caso di condanna il Comune avrebbe dovuto sostenere costi aggiuntivi per interessi e spese legali. Le somme necessarie, pari appunto a 8.973 euro, sono state prelevate dal fondo rischi contenzioso approvato con deliberazione di Giunta n. 151 del 17 luglio 2025 e già variato nel bilancio di previsione 2025-2027.

Il provvedimento, corredato dai pareri tecnici favorevoli dell’architetto Michele Prencipe e della responsabile finanziaria Maricarmen Distante, è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

L’avvocata Teresa Totaro è stata incaricata di procedere con l’abbandono del giudizio presso il Tribunale di Foggia, formalizzando la transazione secondo le modalità previste.

Dalla delibera emerge che il danno non è coperto dalla polizza assicurativa comunale, rientrando nella franchigia prevista. La definizione bonaria del contenzioso consente dunque al Comune di limitare l’esborso economico e di chiudere un procedimento avviato ormai cinque anni fa, con un impatto contenuto sulle casse pubbliche.

A cura di Michele Solatia.