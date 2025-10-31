Edizione n° 5872

BALLON D'ESSAI

SLANCIO // Aeroitalia inaugura il volo Foggia-Milano Malpensa: nuovo slancio per il Gino Lisa
1 Novembre 2025 - ore  09:31

CALEMBOUR

CAMPARI // Sequestro da 1,2 miliardi per la holding Campari: la Guardia di Finanza indaga su presunta evasione fiscale
31 Ottobre 2025 - ore  21:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, controlli Fiamme Gialle. Ordinanza demolizione per opere abusive in località Mozzillo: notifica a 5 eredi

DEMOLIZIONE Manfredonia, controlli Fiamme Gialle. Ordinanza demolizione per opere abusive in località Mozzillo: notifica a 5 eredi

Le verifiche effettuate hanno accertato la presenza di diverse strutture realizzate abusivamente su un terreno

Manfredonia, controlli Fiamme Gialle. Ordinanza demolizione per opere abusive in località Mozzillo: notifica a 5 eredi

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia (FG), 31 ottobre 2025 – Il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia, guidato dall’ingegnere Lucio Barbaro, ha emesso l’ordinanza n. 179 del 30 ottobre 2025 con la quale ingiunge la demolizione di alcune opere edilizie realizzate senza permesso di costruire in località Mozzillo, in agro di Manfredonia.

Secondo quanto riportato nella comunicazione della Guardia di Finanza – Sezione Operativa di Manfredonia, le verifiche effettuate hanno accertato la presenza di diverse strutture realizzate abusivamente su un terreno. Tra queste, risultano: un manufatto adibito a deposito, utilizzato come cella frigorifera; due tettoie in acciaio e pannelli coibentati di varie dimensioni; un vano ad uso abitativo in legno lamellare e muratura; una recinzione perimetrale. Il terreno risulta intestato a una persona deceduta nel 2014, e gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno permesso di identificare i cinque eredi, ai quali ora è notificata l’ingiunzione a demolire.

Demolizione entro 90 giorni o acquisizione al patrimonio comunale
L’ordinanza impone agli eredi di provvedere alla demolizione delle opere entro 90 giorni dalla notifica, ripristinando lo stato dei luoghi. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori e all’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, come previsto dall’articolo 31 del D.P.R. 380/2001.

Oltre alla demolizione, in caso di inottemperanza, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria tra 2.000 e 20.000 euro, determinata sulla base del regolamento comunale approvato nel 2016.

L’ordinanza specifica che non sussistono conflitti di interesse o incompatibilità da parte dei funzionari coinvolti.

A cura di Michele Solatia.

2 commenti su "Manfredonia, controlli Fiamme Gialle. Ordinanza demolizione per opere abusive in località Mozzillo: notifica a 5 eredi"

  2. Ha MATTINATA invece sono state emanate ordinanze di demolizione per opere totalmente abusive,sono passati anni ma non sono state ne DEMOLITE NE CONFISCATE,SINDACO COME FUNZIONA? E COMPLICE DELL’ILLEGALITÀ?INTERVENGA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.