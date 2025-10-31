Manfredonia, controlli Fiamme Gialle. Ordinanza demolizione per opere abusive in località Mozzillo: notifica a 5 eredi

Manfredonia (FG), 31 ottobre 2025 – Il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia, guidato dall’ingegnere Lucio Barbaro, ha emesso l’ordinanza n. 179 del 30 ottobre 2025 con la quale ingiunge la demolizione di alcune opere edilizie realizzate senza permesso di costruire in località Mozzillo, in agro di Manfredonia.

Secondo quanto riportato nella comunicazione della Guardia di Finanza – Sezione Operativa di Manfredonia, le verifiche effettuate hanno accertato la presenza di diverse strutture realizzate abusivamente su un terreno. Tra queste, risultano: un manufatto adibito a deposito, utilizzato come cella frigorifera; due tettoie in acciaio e pannelli coibentati di varie dimensioni; un vano ad uso abitativo in legno lamellare e muratura; una recinzione perimetrale. Il terreno risulta intestato a una persona deceduta nel 2014, e gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno permesso di identificare i cinque eredi, ai quali ora è notificata l’ingiunzione a demolire.

Demolizione entro 90 giorni o acquisizione al patrimonio comunale

L’ordinanza impone agli eredi di provvedere alla demolizione delle opere entro 90 giorni dalla notifica, ripristinando lo stato dei luoghi. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori e all’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, come previsto dall’articolo 31 del D.P.R. 380/2001.

Oltre alla demolizione, in caso di inottemperanza, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria tra 2.000 e 20.000 euro, determinata sulla base del regolamento comunale approvato nel 2016.

L’ordinanza specifica che non sussistono conflitti di interesse o incompatibilità da parte dei funzionari coinvolti.

A cura di Michele Solatia.