Manfredonia si mobilita per difendere il reparto di Chirurgia del “San Camillo De Lellis”

Sabato 1 novembre, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, Manfredonia scende in piazza per difendere il diritto alla salute. In Piazza del Popolo si terrà un sit-in organizzato da numerose associazioni locali per chiedere la revoca immediata del provvedimento della Direzione Sanitaria che ha ulteriormente ridotto il numero dei medici al reparto di chirurgia dell’Ospedale San Camillo De Lellis.
Attualmente il reparto, già drammaticamente sottodimensionato, conta solo due medici effettivi: il dott. Matteo Granatiero, trasferito al Pronto Soccorso, e il dott. Di Terlizzi, destinato al Part-Time. La riduzione del personale, denunciano le associazioni, mette a rischio la chiusura del reparto, mentre i pazienti devono attendere oltre un anno per un intervento chirurgico semplice.
Le richieste dei cittadini e delle associazioni
Durante il sit-in si chiederà:
- Revoca immediata del provvedimento della Direzione Sanitaria e ripristino del personale medico nel reparto di chirurgia.
- Potenziamento dei reparti ancora funzionanti, con più medici e personale paramedico, e attivazione di un servizio di Medicina Territoriale adeguato alle esigenze di una cittadinanza segnata da invecchiamento e fragilità sociale.
Secondo gli organizzatori, la mobilitazione è fondamentale per difendere la dignità dei cittadini e il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.
Le associazioni promotrici
L’iniziativa è promossa da un ampio fronte civico:
- Cittadinanza Attiva, referente per Manfredonia: Dott.ssa Eleonora Pellico
- Italia Nostra Gargano Terre dell’Angelo, Presidente: Michele Conoscitore
- Associazione Politico Culturale Manfredonia Nuova, Presidente: Prof.ssa Iolanda D’Errico
- Operatrice Turistica Manfredonia, Vittoria De Salvia
- Magliette Bianche, portavoce Luigi Starace
- Cooperativa Pescatori Sirio, Presidente: Michela Di Candia
- Associazione Mondo Nuovo di Manfredonia, Presidente: Prof.ssa Emmanuela Troiano
- Associazione Centro Cultura del Mare, Presidente: Giovanni Simone
- UnionImprese Italia – Manfredonia, responsabile: Dott. Franco Palmieri
- Associazione APS 365°, Presidente: Emiliano Della Torre
Le associazioni invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi, sottolineando che la salute è un bene comune che va difeso con responsabilità e partecipazione civica.
12 commenti su "Manfredonia si mobilita per difendere il reparto di Chirurgia del “San Camillo De Lellis”"
Mentre voi protestate, con grande senso di ascolto della comunità, la direzione generale stamattina ha diffidato il medico a lasciare il reparto di chirurgia per andare in quello di pronto soccorso.
E la commissione sanità intanto che sta facendo??????
Tutta questa fretta sfrenata nello smantellamento del reparto di chirurgia fa molto riflettere!
Qui ci vogliono le barricate come si è fatto con l ex enikem altro che mobilitazione si dovrebbero buttare giù tutti quegli incompetenti che stanno in direzione sanitaria è generale come Nigri il tutto x favorire Cerignola è san Severo siamo nella vergogna totale togliendo anche alla donna il diritto di poter partorire alla propria città
Solo fumo perché ci sono le elezioni. Basta dare una scorsa ai nomi dei candidati.
Bisogna protestare non solo per la chirurgia! Ma per un ospedale di livello in tutti i reparti! Intanto niet niente voto ai cialtroni seriali tutti sia sipontini e baresi!
Un lettore nel suo commento ha fatto una bella domanda: “E la Commissione Comunale Straordinaria a Tutela della Salute che sta facendo? La risposta è: assolutamnte nulla!
Da quando ha iniziato ad operare la Commissione la situazione dell’Ospedale San Camillo de Lellis è di fatto, com’è noto a tutti, peggiorata.
E allora a che cosa è servita la Commssione? Risposta: a fare da passerella, fotografie e selfie dei membri per far crescere il loro consenso politico, anche nella prospettiva di preparare e migliorare la propria imamgine politica nelle future elezioni (come quelle regionali in atto…).
Fumo, soltanto fumo e poco o nulla di arrosto.
Ricordiamocelo quando, ormai in pochi, andiamo a votare.
Chiudere la struttura a causa carenze medici, chiedere lo stato di emergenza sanitaria al governo affinché disponga di un allestimento di un ospedale da Campo da allestire nella zonda del mercato settimanale e che funga da pronto soccorso, ospedale e servizio poliambulatoriali gestiti dall’Esercito italiano. Modificare la destinazione d’uso da ospedale a carcere per rinchiudere i politici e amministratori rei di aver portato Manfredonia nel Medio Evo, con la sanità, i trasporti, la civiltà, l’igiene.
La più efficace forma democratica di protesta utile per mostrare lo sdegno verso i politici responsabili è non entrare nell’urna!
Il 23 e 24 fate tutto tranne che recarsi al voto!
Ma è mai possibile che noi Manfredoniani nn abbiamo ancora capito dov’è il marcio?!Capite che siamo governati dai montanari(Monte S’Angelo) ed ovviamente a differenza nostra sono compatti nel perseguire senza ma e senza se i loro obiettivi?l’assessore alla sanità della regione Puglia chi è?Piemontese Raffaele di MONTE Sant’Angelo,il Direttore Generale chi è Dott.Nigri di Monte SANT’ANGELO.La maggior parte del personale assunto (OSS infermieri )medici di dove sono ?di MONTE Sant’ Angelo e noi a Manfredonia stiamo a guardare..Il prossimo primario della chirurgia di Manfredonia indovinate chi sarà e di dov’è?Il Dott. Bisceglia sempre di Monte SANT’ANGELO! oltretutto nn ha fatto niente a Cerignola e continuerà a nn fare niente a Manfredonia .Nel frattempo però a Manfredonia in reparto Chirurgia c’è il Dott.Granatiero che da fastidio a qualcuno in particolare al Dott.Bisceglia che verrà a prendere il posto dell’altro grande luminare quale Dott.Rucci che per raggiunta età pensionabile nn potrà più allattarsi alle mammelle Manfredoniane con le sue visite private… però nel frattempo rimarrà lo stesso a Manfredonia come gettonista (più o meno 600 euro a turno)preferendolo al Dott.Granatiero con il suo stipendio da medico 3 volte inferiore ai gettoni che prenderà il Dott.Rucci e che ancora prende il Dott.Cotugno altro chirurgo in pensione da poco sempre nel reparto chirurgia!Allora io dico a noi Manfredoniani di aprire gli occhi e di cercare di fare quadrato di fronte a questi eventi.Preferisco un deficiente di casa mia a questi politici di altri paesi.Meditiamo e scendiamo in piazza
U sang da ghann parassiti politici ci volete fare morire tutti a manfrdomiaonia tanti voi avete tanti soldi per curarvi nelle cliniche private di lusso.Farrabbutti!
Cari politici, smettetela di prendere in giro la popolazione, affinché lascerete comandare Cerignola, Manfredonia non avrà mai un Ospedale decente.
Vi siete venduti ai Cerignolani.
A Manfredonia ci vuole una vera protesta, serena, ma tutta la città deve scendere in piazza per fare valere le nostre richieste.
Non è possibile che dobbiamo elemosinare per ottenere ciò che dovremmo avere per curarci.
Tutti questi politici MENEFREGHISTI, se non sono all’ altezza, diano le dimissioni, prendere in giro sessanta mila abitanti è VERGOGNOSO!!!
La salute va rispettata.
Buona salute a tutti.
E per quanto riguarda la costruzione del più grande deposito di Gpl del mondo, non si sa nulla? In giro ho udito da sconosciuti che faranno i lavori sul porto e dopo le elezioni il progetto partirà e non lo dicono in giro altrimenti il centro sinistra perde.Boh😱