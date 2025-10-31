Mantova, 31 ottobre 2025 – La Guardia di Finanza di Mantova ha portato a termine una complessa indagine di polizia giudiziaria che coinvolge una scuola dell’infanzia privata del capoluogo virgiliano. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Mantova, ha riguardato presunte condotte di maltrattamento nei confronti dei bambini, attribuite – in via astratta e tutta da verificare – ad alcune componenti del personale docente e non docente dell’istituto.

Secondo quanto riferito dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, l’inchiesta è nata da una serie di segnalazioni che hanno spinto gli inquirenti ad approfondire la gestione interna della struttura educativa. Le investigazioni, protrattesi per diversi mesi, hanno incluso accertamenti tecnici e ambientali, riscontri amministrativi e controlli sulla regolarità delle autorizzazioni, sulla sicurezza degli ambienti scolastici e sulla conformità della didattica alle normative vigenti.

Gli investigatori hanno inoltre raccolto testimonianze da parte di genitori e personale, effettuato perquisizioni personali e domiciliari, e acquisito dati da dispositivi informatici e telefoni cellulari. Tutti elementi confluiti in un quadro probatorio ritenuto sufficiente dalla Procura per richiedere al Tribunale misure cautelari di tipo interdittivo.

Il Tribunale di Mantova ha quindi disposto, accogliendo la richiesta della magistratura inquirente, la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno nei confronti di alcune educatrici in servizio presso la scuola. Le notifiche dei provvedimenti sono state eseguite nella serata di ieri, al termine delle attività didattiche, per evitare ripercussioni sulla normale gestione della giornata scolastica.

Le autorità sottolineano che l’intervento della Guardia di Finanza – tradizionalmente impegnata anche nel settore della tutela della spesa pubblica e del corretto utilizzo delle risorse destinate ai servizi educativi – rientra in un più ampio impegno istituzionale volto alla protezione dei minori e al contrasto di comportamenti lesivi della loro integrità psicofisica.

Il comunicato della Guardia di Finanza evidenzia inoltre come l’azione investigativa testimoni la “costante attenzione” delle istituzioni e dell’Autorità giudiziaria nei confronti della tutela dei più piccoli e della legalità nel settore scolastico.

È bene ricordare, tuttavia, che le misure adottate hanno carattere preventivo e non costituiscono in alcun modo una condanna. Le responsabilità personali, precisa la nota, saranno accertate solo al termine del procedimento penale e in presenza di una sentenza irrevocabile. Fino a quel momento, per tutte le persone coinvolte, vale la presunzione di innocenza sancita dalla legge.