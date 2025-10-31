Edizione n° 5870

Home // Cronaca // Morte di Matilde Lorenzi, due indagati per l’incidente in Alto Adige

INCIDENTE Morte di Matilde Lorenzi, due indagati per l’incidente in Alto Adige

Ci sono due persone indagate per la morte della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, deceduta dopo una caduta durante un allenamento in Val Senales

Morte di Matilde Lorenzi, due indagati per l’incidente in Alto Adige

Morte di Matilde Lorenzi - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

Ci sono due persone indagate per la morte della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, deceduta il 28 ottobre 2024 all’ospedale dopo una caduta durante un allenamento in Val Senales, in Alto Adige.

La notizia, anticipata dal Corriere della Sera e confermata dalla Procura di Bolzano, riguarda il responsabile della sicurezza delle piste e degli impianti di risalita del comprensorio “Alpin Arena Senales” e l’allenatore incaricato della preparazione della pista di slalom gigante Grawand G1, dove la 17enne si stava allenando.

Secondo quanto precisato dalla Procura, è stato acquisito l’intero fascicolo della Procura federale Fisi, che aveva archiviato il procedimento per assenza di condotte antisportive da parte di tesserati Fisi.

Il procedimento penale, passato a registro noti nel febbraio 2025, ha preso corpo dopo il deposito di una memoria da parte dei familiari della vittima, corredata da due consulenze tecniche e da una videoregistrazione dell’incidente. Una delle consulenze medico-legali sostiene che la morte non sia stata causata dalla caduta, ma dall’impatto contro il margine rialzato della pista, mentre l’altra indaga sulle eventuali omissioni nelle misure di sicurezza.

È attualmente in corso l’incidente probatorio, richiesto dalla Procura e condotto nel contraddittorio tra le parti, con due periti nominati dal Gip. Gli esperti dovranno stabilire se il decesso sia avvenuto a seguito della caduta o del successivo urto contro il bordo pista, oltre a verificare possibili profili di colpa per la mancata rimozione del cordolo o l’assenza di adeguate misure di sicurezza.

Lo riporta ansa.it.

