Omicidio Mattia Caruso: condannata la fidanzata Valentina Boscaro a 17 anni

È diventata definitiva la condanna a 17 anni di reclusione per Valentina Boscaro, la 34enne che nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2022 uccise il fidanzato Mattia Caruso, 30 anni, al termine di una violenta lite scoppiata all’esterno di una discoteca di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. La Corte di Cassazione ha riconosciuto alla donna le attenuanti legate alle violenze e alle minacce subite nel corso della relazione.

Dalla lite al delitto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il confronto tra i due esplose quando Caruso avrebbe manifestato gelosia e disagio per la crescente indipendenza della compagna. La discussione degenerò rapidamente in colluttazione, fino a quando Boscaro colpì l’uomo con un coltello al petto, uccidendolo sul colpo.

Le versioni e la confessione

In un primo momento la 34enne aveva fornito versioni discordanti, sostenendo che un aggressore sconosciuto avesse colpito il fidanzato. Solo dopo alcuni giorni di interrogatori confessò, spiegando di aver reagito a seguito di continue violenze e tensioni vissute all’interno della coppia.

La decisione della Cassazione

Dopo la condanna a 24 anni in primo grado e la successiva riduzione a 20 anni in Appello, la Suprema Corte ha ulteriormente riformulato il verdetto portando la pena a 17 anni, riconoscendo le attenuanti generiche legate allo stato di prostrazione psicologica e alle condizioni di maltrattamento subite dalla donna.

L’esecuzione della pena

Valentina Boscaro, ritenuta non pericolosa e non a rischio di fuga, sta scontando la pena ai domiciliari, poiché è madre di una bambina minorenne.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.