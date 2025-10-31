Edizione n° 5870

Home // Manfredonia // Ospedale di Manfredonia, Raffaele Fatone: “basta fantasmi politici, servono soluzioni reali”

FATONE Ospedale di Manfredonia, Raffaele Fatone: “basta fantasmi politici, servono soluzioni reali”

"Non serve un esorcismo politico, ma un gesto di responsabilità collettiva: smettere di trasformare l’ospedale in un campo di battaglia e provare tutti insieme a cercare soluzioni condivise."

Immagine in allegato al testo - Ospedale Manfredonia, halloween

Immagine in allegato al testo - Ospedale Manfredonia, halloween

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Da anni il nostro ospedale “San Camillo De Lellis” sembra abitato da un’ombra: quella delle decisioni mancate, delle promesse mai mantenute e dei dibattiti che tornano a infestare la città ogni volta che si avvicina una campagna elettorale.
Un film che conosciamo bene, dove I protagonisti, da destra a sinistra, si scambiano accuse come in una notte di Halloween: tante urla, tanto rumore, ma poche luci accese sul problema vero.

In questa storia, non ci sono eroi senza colpe. Tutti, in misura diversa, hanno partecipato al lento “depotenziamento” del nostro presidio sanitario, come se una maledizione avesse progressivamente spento le energie di un luogo che invece dovrebbe essere simbolo di vita, non di spettri amministrativi.

Eppure, l’ospedale “San Camillo de Lellis” non è un castello abbandonato: è una struttura di valore, con potenzialità che meritano di essere risvegliate per garantire ai cittadini di Manfredonia e del Gargano servizi sanitari degni del nome che portano.

Negli ultimi tempi anche la Commissione Sanità comunale, gruppo politicamente trasversale di consiglieri che, tra mille difficoltà, cerca di mantenere viva la luce del dibattito civile con pochi mezzi ma con grande impegno, è finita nel mirino della campagna elettorale. Si preferisce evocare fantasmi piuttosto che costruire soluzioni, distogliendo l’attenzione dal lavoro concreto e dai piccoli, ma significativi, risultati raggiunti.
Non serve un esorcismo politico, ma un gesto di responsabilità collettiva: smettere di trasformare l’ospedale in un campo di battaglia e provare tutti insieme a cercare soluzioni condivise.

Solo così potremo scacciare i fantasmi delle polemiche e restituire al “San Camillo de Lellis” la dignità e la vitalità che merita.
Perché la salute dei cittadini non è un costume da indossare a seconda della stagione politica.

Lo scrive in una nota inviata a StatoQuotidiano.it l’Ing. Raffaele Fatone

