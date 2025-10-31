SAN MARCO IN LAMIS – Un grave episodio di inciviltà e pericolo si è verificato nella serata di ieri nei pressi di Piazza Madonna delle Grazie, dove – secondo quanto segnalato da alcuni cittadini – un gruppo di adolescenti avrebbe lanciato dei petardi in direzione di un bambino che si trovava nelle vicinanze.

Il gesto, compiuto intorno alle ore 20:00, ha scatenato momenti di forte spavento tra i presenti e poteva avere conseguenze ben più gravi.

Secondo le testimonianze, il piccolo, che stava passeggiando con alcuni familiari, si sarebbe trovato improvvisamente nel raggio d’azione dei petardi esplosi, senza possibilità di mettersi subito in salvo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta: “È stato un boato improvviso – racconta un residente – e abbiamo visto il bambino correre via terrorizzato. È inaccettabile che si possa giocare con ordigni esplosivi in mezzo alla gente”.

L’episodio ha riacceso la discussione sul tema della sicurezza urbana e del controllo del territorio, specialmente nelle ore serali e nei luoghi di ritrovo dei più giovani.

Molti cittadini lamentano una crescente disattenzione da parte di chi utilizza petardi e fuochi d’artificio senza alcun rispetto per le regole o per l’incolumità altrui.

“Ci sono gruppi di ragazzi che, soprattutto nei fine settimana, accendono petardi per gioco – si legge in una delle segnalazioni giunte in redazione a www.sanmarconlamis.eu– ma non si rendono conto dei rischi. Chiediamo che le autorità intensifichino i controlli e vigilino sulla vendita di questi prodotti, spesso acquistati da minorenni senza alcuna supervisione”.

L’utilizzo improprio di petardi e materiale pirotecnico, in particolare tra i giovanissimi, è un problema che si ripresenta ciclicamente, soprattutto in prossimità delle festività. Le norme in materia sono chiare: la vendita ai minori di 18 anni è vietata, così come l’accensione in luoghi pubblici non autorizzati. Tuttavia, nella pratica, i controlli risultano spesso insufficienti e le sanzioni poco dissuasive.

Non è raro, infatti, che episodi del genere degenerino in atti vandalici o veri e propri incidenti, con conseguenze anche gravi. Negli anni scorsi, diversi Comuni del Gargano hanno emanato ordinanze restrittive, ma la loro efficacia dipende dal rispetto dei cittadini e dalla presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

L’accaduto di Piazza Madonna delle Grazie rappresenta dunque un campanello d’allarme per la comunità.

Il gesto, apparentemente frutto di incoscienza, evidenzia quanto sia urgente un lavoro di sensibilizzazione, a partire dalle scuole, sull’uso consapevole dei petardi e sul rispetto degli altri.

“Non si tratta solo di sicurezza – spiega un genitore – ma di educazione civica. Serve più attenzione da parte delle famiglie, ma anche controlli mirati, perché i ragazzi non si rendono conto del pericolo che corrono e che fanno correre agli altri”.

Le autorità comunali e le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e, secondo quanto si apprende, potrebbero intensificare le attività di vigilanza nelle aree più frequentate dai giovani, in particolare durante il fine settimana.

Nel frattempo, i residenti di San Marco in Lamis chiedono più sicurezza e più senso civico, per evitare che episodi simili si ripetano, trasformando la paura in consapevolezza e rispetto delle regole di convivenza.

(Foto di repertorio – non riferita all’episodio descritto)

Fonte: www.sanmarcoinlamis.eu