Home // Attualità // Poliziotto va in pensione, la figlia risponde via radio

RADIO Poliziotto va in pensione, la figlia risponde via radio

Dopo 35 anni di servizio nella Polizia di Stato, Moreno Fernandez ha lasciato la divisa con un ultimo, emozionante saluto via radio ai colleghi

Poliziotto va in pensione, la figlia risponde via radio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Attualità //

Dopo 35 anni di servizio nella Polizia di Stato, Moreno Fernandez ha lasciato la divisa con un ultimo, emozionante saluto via radio ai colleghi.

Il momento ha assunto un significato ancora più speciale quando la figlia Giulia, oggi commissario in formazione alla Scuola Superiore di Polizia, ha preso la parola: “Papà, sono fiera di te. Proverò io a continuare quello che hai iniziato”.

Un addio che non è stato solo quello di un poliziotto alla carriera, ma il passaggio simbolico del testimone tra generazioni dedicate al servizio e alla protezione della comunità.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

