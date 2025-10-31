San Severo, Grazia Casale (F.d.I.): "Dobbiamo poterci curare senza attese infinite"

“Il maggior fallimento di questi anni in Puglia è stata la sanità. Infatti la nostra Regione in questo settore purtroppo ha due tristi primati: lo sfondamento ogni anno della spesa farmaceutica e i tempi lunghissimi delle liste d’attesa.

Questi due dati sono in parte collegati tra di loro. Infatti lo sfondamento della spesa farmaceutica ha comportato inevitabilmente la riduzione dei fondi destinati ad esempio alle visite specialistiche. A sua volta questa riduzione dei fondi ovviamente incide sulle liste d’attesa perchè se si fanno meno visite specialistiche il cittadino deve aspettare di più per eseguirne una.

Pertanto per ridurre le liste d’attesa occorre con urgenza riportare sotto controllo la spesa farmaceutica (ad es. promuovendo l’uso di farmaci generici, la razionalizzazione delle prescrizioni, l’ottimizzazione degli acquisti).

Per fare questo uno degli snodi principali è la scelta attenta dei direttori generali delle ASL che non devono essere più scelti in base a logiche elettoralistiche.

Altre regioni sono riuscite nell’impresa di ridurre le liste d’attesa: ad esempio nel Lazio i tempi medi di attesa sono passati da 42 giorni del 2023 a soli 9 giorni nei primi mesi del 2025. Questo dimostra concretamente che è possibile invertire la tendenza.”

Nota stampa a cura di Grazia Casale – candidata alla carica di Consigliere Regionale (FdI).