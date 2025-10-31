Edizione n° 5871

TRUFFA // Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti
31 Ottobre 2025 - ore  09:12

INFARTO // San Giovanni Rotondo: colpita da infarto viene salvata dalla terapia da remoto del 118 di Foggia
31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Home // Politica // San Severo, Miglio: ‘Orgoglioso della nostra Palazzina Liberty restituita alla città’. In arrivo il capo del M5S

MIGLIO San Severo, Miglio: ‘Orgoglioso della nostra Palazzina Liberty restituita alla città’. In arrivo il capo del M5S

Il percorso rappresenta un tassello fondamentale di un più ampio lavoro di programmazione e realizzazione che ha caratterizzato il decennio amministrativo 2014 - 2024

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Politica // San Severo //

L’ex sindaco Francesco Miglio, candidato alle elezioni Regionali con la lista del Presidente Antonio Decaro, con orgoglio accoglie la notizia che la Palazzina Liberty, riaperta dopo tantissimi anni, grazie alle progettualità della sua amministrazione e rifunzionalizzata con l’importante progetto Terre Attive con la Exhibition permanente che racconta la storia di San Severo, ospiterà il leader nazionale dei Cinque Stelle.

La mostra, prima nel suo genere nella provincia di Foggia, è frutto del progetto “Terre Attive” del Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, finanziato dal Gal Daunia Rurale 2020. Inaugurata il 15 dicembre 2023, l’exhibit conduce il visitatore in un viaggio immersivo alla scoperta della storia e delle tradizioni locali attraverso immagini ad alta definizione, contenuti multimediali e installazioni sonore.

Il percorso rappresenta un tassello fondamentale di un più ampio lavoro di programmazione e realizzazione che ha caratterizzato il decennio amministrativo 2014 – 2024, durante le amministrazioni guidate da Francesco Miglio, oggi candidato al Consiglio regionale della Puglia con la lista del Presidente Decaro. Anni in cui, grazie a progettazione e investimenti mirati, la città ha visto nascere infrastrutture e iniziative culturali che stanno contribuendo a valorizzarne l’identità e a rafforzarne l’attrattività.

“Siamo molto soddisfatti di aver realizzato per la nostra città un luogo così particolare: una vera ‘macchina del tempo’ che conduce alla scoperta di San Severo, della sua storia e delle sue tradizioni. Attraverso un percorso multimediale, il visitatore viene avvolto da immagini e suoni capaci di suscitare emozioni profonde. Inoltre, nella Sala Polifunzionale ‘Capitano Pilota Willy Bocola’, sempre all’interno della Palazzina Liberty, è ora possibile ospitare eventi, concerti, mostre e appuntamenti culturali con una gestione attenta e controllata da parte dell’Ente” – dichiara Francesco Miglio.

La visita del leader dei 5stelle rappresenta non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione per valorizzare un progetto che coniuga cultura, innovazione e identità locale. San Severo conferma così la propria vocazione culturale, ponendosi come punto di riferimento per il territorio e per le nuove forme di narrazione digitale del patrimonio storico.

