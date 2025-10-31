Edizione n° 5870

BASKET San Severo, sei nel segno della perfezione: impresa a Ravenna e sesta vittoria consecutiva

Al PalaCosta finisce 70-79: l’Allianz Pazienza domina con carattere e continua a sognare in grande

ph Cestistica San Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
San Severo // Sport //

“Non c’è due senza tre, il quarto vien da sé, la quinta è pochetto, sei il numero perfetto.” Senza voler scomodare troppo la scaramanzia o le frasi motivazionali di coach Massimo Bernardi, la realtà parla chiaro: al PalaCosta di Ravenna l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo firma un’altra impresa, la sesta consecutiva di una stagione che ha ormai il sapore della consacrazione.

Davanti al pubblico emiliano e contro un roster affamato di riscatto, i gialloneri si impongono 70-79 con autorità, cuore e personalità, confermando un momento di forma straordinario. È una vittoria costruita con pazienza, difesa e intelligenza tattica, in una gara rimasta in equilibrio per oltre venti minuti e poi spezzata da un terzo quarto di grande intensità.

Equilibrio, tensione e difese ferree

La partita si apre su ritmi elevati ma con basse percentuali realizzative: frenesia, corsa e tanti errori da entrambe le parti. Ravenna appare più concreta in avvio e si porta avanti 7-2, approfittando di qualche scelta affrettata della Cestistica, che però reagisce e chiude il primo quarto avanti di misura (13-14).

Nel secondo periodo la sfida si fa sempre più fisica. Le difese prevalgono sugli attacchi, il punteggio resta basso e i falli fioccano: tre per Ndour, due per Gattel, a testimonianza della durezza del confronto. Brigato e Dron tengono vivi i romagnoli, mentre Mobio e Lucas provano a scuotere i gialloneri, che rientrano negli spogliatoi con la consapevolezza di poter cambiare passo.

La svolta del terzo quarto

Ed è proprio dopo l’intervallo lungo che cambia tutto. Lucas, anima e motore della Cestistica, si carica la squadra sulle spalle e la trascina con giocate di grande qualità. Il parziale da 26 punti nel terzo periodo ribalta ritmo e fiducia: San Severo prende in mano la gara e chiude avanti 51-57.

Ravenna, sospinta dal pubblico del PalaCosta, prova a reagire con orgoglio. Brigato accorcia dalla lunga distanza e accende la speranza dei padroni di casa, ma la risposta dei gialloneri è immediata. L’Allianz Pazienza difende con lucidità, resiste nei momenti caldi e, nonostante qualche disattenzione, gestisce il vantaggio fino alla sirena finale.

Un gruppo che cresce e fa sognare

Il tabellone dice 70-79. È la sesta vittoria consecutiva per una squadra che non smette di stupire, un gruppo unito che partita dopo partita sta costruendo qualcosa di grande. A Ravenna si è vista una Cestistica consapevole, matura e determinata, capace di imporsi in un contesto difficile con il contributo di tutti.

La sensazione è che questa squadra stia diventando sempre più il simbolo di una città. A San Severo, anche chi non segue abitualmente la pallacanestro conosce ormai il valore e la dedizione dei ragazzi di coach Bernardi. Ed è forse questo il successo più bello: aver riacceso l’orgoglio di una comunità intera.

Prossimo appuntamento: sfida a Livorno

Non c’è tempo per fermarsi. Domenica 2 novembre, alle ore 18:00, la Cestistica San Severo sarà di scena al PalaMacchia di Livorno contro la Verodol CBD Pielle Livorno, in una trasferta insidiosa e dal grande fascino. Un nuovo banco di prova per continuare a sognare.

