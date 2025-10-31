Edizione n° 5871

TRUFFA // Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti
31 Ottobre 2025 - ore  09:12

INFARTO // San Giovanni Rotondo: colpita da infarto viene salvata dalla terapia da remoto del 118 di Foggia
31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Scadono questa sera alle ore 23.59 i termini per partecipare ai concorsi indetti dal Comune di Foggia

CONCORSI FOGGIA Scadono questa sera alle ore 23.59 i termini per partecipare ai concorsi indetti dal Comune di Foggia

Le prove concorsuali si svolgeranno dopo le elezioni regionali, per evitare qualsiasi speculazione e strumentalizzazione.

Le graduatorie saranno valide per altri due anni e potranno essere utilizzate anche da altri enti locali

CONCORSI FOGGIA, ARCHIVIO ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Foggia.

Foggia. Scadono questa sera alle ore 23.59 i termini per presentare le candidature per le 6 procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno indette dal Comune di Foggia-Servizio del Personale- per complessivi 26 posti, di cui 3 inquadrati nell’Area degli Operatori Esperti e i rimanenti 23 nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualifiche.

I tre posti da Operatori Esperti sono previsti per il profilo professionale di Addetto ai servizi generali per l’Infanzia, e potranno concorrere candidati in possesso di licenza di scuola dell’obbligo unitamente all’abilitazione all’esercizio della professione di puericultrice.

I 23 posti previsti per l’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualifiche sono invece per i seguenti profili professionali:

6 posti da Funzionario Amministrativo (richiesta la laurea triennale come titolo minimo di accesso e/o vecchio ordinamento, come meglio specificato nel singolo bando);

2 posti da Funzionario Contabile (richiesta la laurea triennale come titolo minimo di accesso e/o vecchio ordinamento, come meglio specificato nel singolo bando);

10 posti da Funzionario Tecnico (richiesta la laurea triennale specifica come titolo minimo di accesso e/o vecchio ordinamento, con abilitazione di cui al titolo specifico posseduto);

1 posto da Funzionario Avvocato (richiesta la laurea magistrale/specialistica e/o vecchio ordinamento, con abilitazione alla professione legale);

4 posti da Funzionario Insegnante (richiesti la laurea triennale specifica come titolo minimo di accesso e/o vecchio ordinamento e ulteriori requisiti indicati nello specifico bando).

I bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso, all’Albo Pretorio online del Comune di Foggia, e sul Portale Unico del Reclutamento “INPA” disponibile all’indirizzo internet: https://www.INPA.gov.it dove potranno essere direttamente consultati e scaricati. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio dei 30 giorni indicati, come specificato nei bandi.

Sono previste una prova scritta per l’Operatore Esperto, una prova scritta e una prova orale per i Funzionari EQ. Qualora dovesse pervenire un numero elevato di candidature, la Commissione esaminatrice potrà avvalersi di una prova preselettiva.

Le prove concorsuali si svolgeranno dopo le elezioni regionali, per evitare qualsiasi speculazione e strumentalizzazione.

 

