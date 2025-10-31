Zapponeta – Manfredonia, 31 ottobre 2025. Da questa mattina non si hanno più notizie di Matteo Stefanino, 74 anni, residente a Zapponeta. L’uomo, secondo quanto raccolto da statoquotidiano.it, sarebbe uscito di casa nelle prime ore del giorno per una consueta escursione in campagna, come faceva spesso per raccogliere funghi o svolgere piccole attività agricole.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa nelle ore previste. Le ricerche sono subito scattate e vedono impegnate le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e diversi cittadini della zona. Le operazioni si stanno concentrando in un’ampia area compresa tra Zapponeta e Manfredonia, dove l’uomo era solito spostarsi.

Fonti locali riferiscono che Stefanino, sposato e padre di famiglia, godeva di buona salute e conosceva bene le campagne della zona. Nonostante ciò, le ore trascorse senza sue notizie stanno destando crescente apprensione tra parenti e amici.

Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore, con il supporto di unità cinofile e droni per il controllo dall’alto delle aree rurali più difficili da raggiungere. Le autorità invitano chiunque possa aver visto l’uomo o notato movimenti sospetti nella mattinata di oggi a contattare immediatamente i Carabinieri della stazione di Zapponeta o il 112.

Seguiranno aggiornamenti.