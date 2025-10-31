Edizione n° 5871

BALLON D'ESSAI

TRUFFA // Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti
31 Ottobre 2025 - ore  09:12

CALEMBOUR

INFARTO // San Giovanni Rotondo: colpita da infarto viene salvata dalla terapia da remoto del 118 di Foggia
31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Scomparso uomo di 74 anni a Zapponeta: ricerche in corso. Il nome, i particolari

ZAPPONETA Scomparso uomo di 74 anni a Zapponeta: ricerche in corso. Il nome, i particolari

Fonti locali riferiscono che Stefanino, sposato e padre di famiglia, godeva di buona salute e conosceva bene le campagne della zona.

GAZZELLA CARABINIERI, ST

GAZZELLA CARABINIERI, ST

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Zapponeta – Manfredonia, 31 ottobre 2025. Da questa mattina non si hanno più notizie di Matteo Stefanino, 74 anni, residente a Zapponeta. L’uomo, secondo quanto raccolto da statoquotidiano.it, sarebbe uscito di casa nelle prime ore del giorno per una consueta escursione in campagna, come faceva spesso per raccogliere funghi o svolgere piccole attività agricole.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa nelle ore previste. Le ricerche sono subito scattate e vedono impegnate le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e diversi cittadini della zona. Le operazioni si stanno concentrando in un’ampia area compresa tra Zapponeta e Manfredonia, dove l’uomo era solito spostarsi.

Fonti locali riferiscono che Stefanino, sposato e padre di famiglia, godeva di buona salute e conosceva bene le campagne della zona. Nonostante ciò, le ore trascorse senza sue notizie stanno destando crescente apprensione tra parenti e amici.

Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore, con il supporto di unità cinofile e droni per il controllo dall’alto delle aree rurali più difficili da raggiungere. Le autorità invitano chiunque possa aver visto l’uomo o notato movimenti sospetti nella mattinata di oggi a contattare immediatamente i Carabinieri della stazione di Zapponeta o il 112.

Seguiranno aggiornamenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.