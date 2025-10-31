Edizione n° 5871

CALEMBOUR

SAN MARCO IN LAMIS “Separiamoci bene”. A San Marco in Lamis parte la nuova campagna per una differenziata più efficiente

Un nuovo inizio per la raccolta differenziata a San Marco in Lamis: arriva Cons.Eco srl, l’azienda che ha appena assunto la gestione del servizio di igiene urbana

Giuseppe de Filippo
31 Ottobre 2025
Parte ufficialmente “Separiamoci Bene”, la nuova campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata promossa da Cons.Eco srl, la società che da poco ha assunto la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di San Marco in Lamis.

Con questa iniziativa, Cons.Eco vuole coinvolgere attivamente i cittadini in un percorso di miglioramento della raccolta differenziata, puntando su innovazione, efficienza e sostenibilità ambientale.

Il messaggio della campagna è chiaro e positivo: “Sappiamo separare i rifiuti mantenendo comunque l’amore intatto”. Un invito ironico e affettuoso a prendersi cura del proprio territorio, separando correttamente i materiali per garantire un ciclo dei rifiuti più virtuoso e rispettoso dell’ambiente.

Novità e impegno per una città più pulita

La nuova gestione targata Cons.Eco porta con sé importanti novità:

  • Mezzi di raccolta di ultima generazione, a basso impatto ambientale e dotati di sistemi di monitoraggio per una maggiore efficienza del servizio.
  • Servizi potenziati per la raccolta differenziata, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini e alla puntualità dei ritiri.
  • Campagne educative e informative rivolte a scuole, famiglie e attività commerciali, per diffondere una cultura ecologica condivisa.

“Il nostro obiettivo è rendere San Marco in Lamis un esempio virtuoso di sostenibilità,” spiega Cons.Eco srl. “Abbiamo investito in mezzi ecologici, tecnologie innovative e formazione del personale per garantire un servizio efficiente, trasparente e rispettoso dell’ambiente.”

L’iniziativa si inserisce all’interno di un piano più ampio di rinnovamento del servizio di raccolta, che prevede l’introduzione di mezzi di nuova generazione a basso impatto ambientale e l’attivazione di programmi informativi ed educativi rivolti alla cittadinanza.

Un invito alla collaborazione

La riuscita del nuovo sistema dipende dalla partecipazione di tutti i cittadini. Separare correttamente i rifiuti è un piccolo gesto quotidiano che può generare grandi risultati in termini di decoro urbano, riduzione degli sprechi e tutela del territorio.

