Milano/Monza, 31 ottobre 2025 – In una operazione di notevole impatto, la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di azioni ordinarie della Davide Campari-Milano S.p.A., per un valore complessivo pari a 1.291.758.703,34 euro, nei confronti della holding lussemburghese Lagfin S.C.A., che detiene la partecipazione di controllo nella società italiana.

Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal GIP del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica che vede alla guida il Procuratore Claudio Gittardi.

L’indagine — originata da una verifica fiscale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza milanese — contesta reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e responsabilità amministrativa degli enti, in quanto viene ipotizzato un meccanismo di elusione fiscale legato alla fusione per incorporazione operata nel 2023 da Lagfin nei confronti della sua controllata italiana, la quale a sua volta deteneva il 51,8% del capitale di Campari (partecipazione stimata circa 3,8 miliardi di euro calcolata al prezzo attuale di 6,03 euro per azione).

Secondo gli inquirenti, nell’ambito della fusione non sarebbero state dichiarate plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro, soggette a imposta “exit tax” prevista nei casi di trasferimento di asset all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Le indagini rilevano che l’operazione era stata strutturata simulando il trasferimento degli asset a una “branch” domestica neocostituita in Italia, mentre la gestione effettiva del ramo finanziario proseguiva in capo alla holding lussemburghese. L’effetto sarebbe consistito nell’elusione della normativa italiana in materia fiscale, con un mancato versamento agli Erari competenti.

Il sequestro disposto — che corrisponde all’incirca al 16 % del capitale della società quotata (la capitalizzazione è stimata in circa 7,4 miliardi di euro) — ha natura preventiva ed è finalizzato a garantire il recupero delle imposte evase e a bloccare le azioni fino a decisione definitiva della magistratura.

La nota della Procura evidenzia come le operazioni “complesse” abbiano consentito l’elusione della normativa fiscale e sottolinea che sul patrimonio oggetto dell’indagine è stato apposto un vincolo integrale.

Al momento, Campari — leader nel mercato degli spirits — non ha rilasciato commenti ufficiali e si segnala che la stessa società quotata non risulta direttamente indagata al momento. Le indagini sono tuttavia ancora in corso, con accertamenti finalizzati alla quantificazione di eventuali ulteriori profili di evasione fiscale.

Analisti e addetti ai lavori osservano che l’operazione rappresenta un significativo segnale dell’azione mirata della Guardia di Finanza e della magistratura verso ipotesi di elusione fiscale internazionale, soprattutto in contesti in cui società italiane partecipano a strutture holding estere e operano complesse ristrutturazioni societarie.

In questo caso, la fusione tra la controllante e la controllata sarebbe stata utilizzata — secondo l’accusa — come veicolo di trasferimento di valore all’estero senza il corretto adempimento degli obblighi fiscali italiani.

Per il gruppo Campari si apre dunque un capitolo delicato: da un lato, la necessità di chiarire la situazione agli investitori e al mercato, dall’altro, il rischio reputazionale e finanziario legato all’esposizione della holding nei confronti dell’erario italiano.

La misura di sequestro comporta che le azioni oggetto del vincolo non possano essere trasferite né usate a scopi patrimoniali fino a nuova disposizione dell’autorità giudiziaria, limitando la libertà di gestione del pacchetto.

Risulta anche cruciale per gli operatori del mercato monitorare eventuali implicazioni per la struttura finanziaria e operativa del gruppo, nonché per il corso dell’azione legale e fiscale che seguirà.

In conclusione, l’intervento della Guardia di Finanza testimonia la crescente attenzione verso operazioni societarie transnazionali e fusioni che possono comportare rischi evasionistici o elusivi. Per il gruppo Campari e la sua controllante Lagfin si profila un confronto complesso con la magistratura e l’amministrazione finanziaria italiane, da gestire con trasparenza, tempestività e rigore.

Fonte rainews.it