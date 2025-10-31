TORINO – 31 ottobre 2025. Luciano Spalletti si presenta alla Juventus con entusiasmo e ambizione. Alla vigilia del debutto sulla panchina bianconera contro la Cremonese, l’ex tecnico del Napoli spiega la scelta di accettare un contratto breve ma carico di significato:

“Nessuna difficoltà ad accettare un contratto di otto mesi: al posto della Juventus avrei fatto lo stesso. Ho visto potenzialità importanti in questa squadra e credo che si possa tornare a competere per lo scudetto. Mancano ancora 29 partite e tutto è possibile.”

Accompagnato dal dg Damien Comolli, Spalletti sottolinea di voler dare continuità al lavoro fatto finora, ma con la sua impronta:

“Si va in campo per vincere, ma anche per proporre un calcio bello da vedere. All’inizio manterrò alcune certezze, ma proveremo anche la difesa a quattro.”

Vlahovic e Koopmeiners al centro del progetto

Il nuovo tecnico ha elogiato Dusan Vlahovic, reduce da una prova convincente contro l’Udinese:

“Ha disputato una partita splendida, e se lo spirito è quello siamo a posto. Migliorare i numeri degli attaccanti sarà fondamentale.”

Su Koopmeiners, giocatore da lui a lungo stimato, Spalletti spiega: “Lo vedo come mediano-mezzala. È un calciatore che pressa molto e quando tira in porta sa dove va il pallone. Ha qualità diverse rispetto a Yildiz e Openda, ma è altrettanto prezioso.”

Un legame ancora forte con Napoli

Nonostante il nuovo incarico, Spalletti non dimentica l’esperienza azzurra:

“A Napoli ho vissuto qualcosa di straordinario, un legame che rimane intatto. Ho fatto persino le analisi del sangue dal braccio senza tatuaggio per rispetto di quello scudetto. Ma non devo smettere di lavorare solo perché ho allenato il Napoli.”

Il futuro con la Juve secondo Comolli

Durante la conferenza, Damien Comolli, direttore generale e futuro amministratore delegato, ha chiarito le prospettive del club:

“Il contratto di Luciano è di otto mesi, ma l’intenzione è di continuare insieme a lungo termine. Dovevamo dare un segnale dopo risultati che non ci soddisfacevano. Spalletti è l’uomo giusto per riportare entusiasmo e identità.”

Il dirigente francese ha inoltre ribadito l’importanza di rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, ma senza chiudere la porta a eventuali opportunità di mercato:

“Se si creeranno occasioni, ci faremo trovare pronti. I nuovi acquisti hanno valore, serve solo tempo.”

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.