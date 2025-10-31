Edizione n° 5871

TRUFFA // Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti
31 Ottobre 2025 - ore  09:12

INFARTO // San Giovanni Rotondo: colpita da infarto viene salvata dalla terapia da remoto del 118 di Foggia
31 Ottobre 2025 - ore  09:23

Home // Cronaca // Trovato cadavere nel torrente Carapelle a Zapponeta. Morto da mesi, ispezione cadaverica terminata

"MORTO DA MESI" Trovato cadavere nel torrente Carapelle a Zapponeta. Morto da mesi, ispezione cadaverica terminata

Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto accidentalmente nel letto del torrente.

TORRENTE CARAPELLE, ARCHIVIO

TORRENTE CARAPELLE, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Zapponeta – Manfredonia, 31 ottobre 2025. Macabro ritrovamento stamani lungo il torrente Carapelle, in agro di Zapponeta, in località Alma Dannata. Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto accidentalmente nel letto del torrente.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e referenti locali. Da una prima analisi, la morte risalirebbe a diversi mesi fa. È probabile che il corpo si trovasse nel torrente da lungo tempo, forse trascinato dalle acque o rimasto occultato tra la vegetazione e i detriti.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio di Cerignola, dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica disposta dall’Autorità Giudiziaria per stabilire le cause del decesso e l’identità della vittima.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e risalire all’identità dell’uomo.

Si tratta della stessa località già teatro di un omicidio, nel marzo 2022.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

