Zapponeta – Manfredonia, 31 ottobre 2025. Macabro ritrovamento stamani lungo il torrente Carapelle, in agro di Zapponeta, in località Alma Dannata. Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto accidentalmente nel letto del torrente.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e referenti locali. Da una prima analisi, la morte risalirebbe a diversi mesi fa. È probabile che il corpo si trovasse nel torrente da lungo tempo, forse trascinato dalle acque o rimasto occultato tra la vegetazione e i detriti.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio di Cerignola, dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica disposta dall’Autorità Giudiziaria per stabilire le cause del decesso e l’identità della vittima.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e risalire all’identità dell’uomo.

Si tratta della stessa località già teatro di un omicidio, nel marzo 2022.