Una storia horror a Manfredonia (1950)

Accadde a Manfredonia, poco prima del 1950, una storia che ancora oggi fa rabbrividire chi la ascolta. Quattro anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, in una casa del centro cittadino iniziarono a verificarsi strani e terrificanti fenomeni.

Dalle mura di quell’appartamento, spesso, si udivano rumori orripilanti: lamenti strazianti, come se qualcuno venisse torturato; poi ancora il frastuono di catene che sbattevano contro i muri e suoni metallici inquietanti. Tutto ciò accadeva con sempre maggiore frequenza, soprattutto di notte, nelle ore più profonde che precedono l’alba.

Gli abitanti della casa non ne potevano più. Non riuscivano a spiegarsi quei fenomeni e, per timore di essere presi per matti, preferivano non parlarne con nessuno. Solo loro sapevano cosa stavano vivendo. Ogni notte, puntualmente, tornavano quei lamenti: singhiozzi, pianti, suoni di dolore e di stanchezza, come di qualcuno sull’orlo di morire.

Una mattina, i proprietari dell’appartamento accanto e quelli del piano inferiore, esasperati, iniziarono a lamentarsi con i signori della casa “inquieta”. I padroni di casa, consapevoli che sarebbe stato difficile giustificarsi, non sapevano cosa dire: chi avrebbe mai creduto a una storia simile? Così, per non destare sospetti, si inventarono una scusa: dissero che il loro figliolo, malato, durante la notte rompeva vasi e gettava a terra oggetti di metallo. I vicini, seppur dubbiosi, accettarono la spiegazione, chiedendo soltanto un po’ di silenzio per poter dormire.

Ma quella stessa notte accadde qualcosa di ancora più terribile. Un intenso profumo si diffuse improvvisamente nell’aria e, davanti ai loro occhi, apparve lentamente la figura di un uomo: indossava una camicia semiaperta, aveva la pelle scura e i polsi incatenati alle mura, le braccia tese verso l’alto, la testa ciondolante e la bava alla bocca. Emetteva parole in una lingua straniera, incomprensibili, e dopo pochi istanti svanì nel nulla.

I padroni di casa impallidirono, tremavano e non riuscivano a credere a ciò che avevano visto. All’alba, sconvolti, decisero di recarsi in chiesa per raccontare tutto a un sacerdote. Il parroco, ascoltata la storia, impallidì a sua volta. Dopo aver celebrato una messa in suffragio dell’anima dannata, si recò insieme ai proprietari nell’abitazione per benedire ogni stanza e ogni muro. Rimase lì per ore, pregando senza sosta.

Pare che, dopo alcuni giorni, quei fenomeni cessarono definitivamente, restituendo pace allo spirito tormentato di quell’uomo, forse morto prigioniero durante la guerra. È bene ricordare che quella casa, prima di questi avvenimenti, era disabitata e durante il periodo bellico era stata utilizzata come alloggio per prigionieri.

di Claudio Castriotta