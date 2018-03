Di:

Lerici, prigioniero in cantina, liberato Calevo; 3 fermi ultima modifica: da

LIBERATO questa mattina a Sarzana (SP), al termine di una operazione di polizia,, l’imprenditore rapito nella serata del 16 dicembre a Lerici (La Spezia). L’imprenditore era tenuto prigioniero in uno scantinato co mani e piedi legati.Il risultato si è ottenuto con una complessa attività svolta dalle Forze dell’Ordine, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, coordinati dallaLa Direzione centrale anticrimine, diretta dal prefetto Gaetano Chiusolo, ha messo in campo sin dall’inizio del sequestro, tutte le migliori risorse a disposizione, con l’impiego di personale del Servizio centrale operativo, del Servizio polizia scientifica, per lo svolgimento delle attività di accertamento di natura tecnica, e del Servizio controllo del territorio con l’invio di poliziotti dei Reparti Prevenzione Crimine.“Quest’anno si chiude davvero bene con la liberazione di Andrea Calevo. Una grande soddisfazione sia per la bellezza dell’operazione e per il fatto che l’ostaggio stia bene ma anche perché ciò rappresenta un riconoscimento professionale delle forze dell’ordine”, è il commento del ministro dell’InternoIl Capo della Poliziaha dichiarato che ”Trionfa ancora la sinergia polizia-carabinieri-magistratura. Il lavoro di intelligence investigativa è, e rimane, una delle eccellenze del nostro Paese”.Redazione Stato