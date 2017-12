"A Manfredonia una startup innovativa e sostenibile con il Microcredito che M5S alimenta"

#Testimoni e #Attori del cambiamento al #Sud con l’#economiacircolare Ascoltate la storia di Giuseppe un ex lavoratore di una conosciutissima impresa edile di Manfredonia che a 50 anni si trova disoccupato, senza ammortizzatori sociali e senza sbocchi professionali. Giuseppe si guarda intorno, è attento e sensibile e vuole rimanere al sud… Viene indirizzato dal meetup ad informarsi sul MICROCREDITO che il #M5S alimenta con parte degli stipendi dei parlamentari… Sono 8 i microcrediti erogati a Manfredonia grazie alla attività del meetup Manfredonia in Movimento su un totale di circa 50 erogati in tutta la #Puglia su azione #M5S Il Meetup Manfredonia in Movimento continuerà ad informare e proporre temi per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale anche nel 2018. BUON ANNO #MANFREDONIA E NON PERDERE LA SPERANZA “Meetup Manfredonia in Movimento” qui il VIDEO

