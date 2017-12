Poggio Imperiale dice sì alla Corte d’Appello

Di:

Foggia. È Poggio Imperiale il trentaquattresimo Comune della Provincia di Foggia a chiedere l’istituzione nel capoluogo della sezione distaccata della Corte d’Appello di Bari.

È infatti stata approvata all’unanimità la proposta di delibera presentata dai consiglieri Michele Caruso e Maria Carla Buzzerio di Forza Italia su spinta del responsabile cittadino di Fratelli d’Italia, Giuseppe Saccone. Il Consiglio, nella seduta dello scorso 28 Dicembre, ha chiesto al sindaco D’Aloiso di impegnarsi a svolgere ogni utile iniziativa finalizzata all’istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Corte d’Appello, della DDA, della DIA e del Tribunale per i Minorenni, tenendo in seria considerazione la compromessa situazione dell’ordine pubblico in provincia.

Già lo scorso 22 Maggio 2015, dopo i tristi fatti di quella primavera e dopo le numerose pressioni delle opposizioni, il Consiglio Comunale di Poggio Imperiale si riunì in seduta straordinaria e monotematica per affrontare l’emergenza sicurezza che, a causa degli strumenti inadeguati e del personale evidentemente insufficiente, da emergenza si è trasformata in quotidiana realtà: il carente controllo del territorio, la mancanza di strutture investigative specializzate, attivabili esclusivamente ove esista una Corte d’Appello, hanno reso sempre più difficile contrastare la deriva criminale che investe la provincia. Si tratta di condizioni pericolose per il nostro tessuto sociale e di elevata criticità economica, cui è necessario rispondere con le giuste misure di prevenzione e repressione.

“Poco importa se la Legislatura parlamentare è ormai terminata, perché sarà il prossimo Parlamento a prendere in carico le nostre istanze, che sono le istanze di un intero territorio”, chiarisce il capogruppo FI, Michele Caruso, durante la relazione e continua: “Fuori dalle mura di palazzo di città ci sono uomini e donne che combattono ogni giorno, che si sentono soli, che vivono di segnali e la politica non può permettersi il lusso di lasciarsi attendere ancora”.

Menzionata nella delibera anche la “lodevole opera” del comitato Appelliamoci, composto da note personalità politiche e professionali della provincia di Foggia e che contribuisce a sensibilizzare le Istituzioni in tal senso. “Abbiamo appreso la scorsa settimana dell’esistenza del comitato e abbiamo subito voluto coinvolgere il suo presidente, Marco Pellegrini, per studiare e concordare assieme i passaggi che hanno poi portato in meno di una settimana la nostra proposta sui banchi dei consiglieri”, spiegano i giovanissimi Giuseppe Saccone e Luigi Garofalo, che poi tranquillizzano il Sindaco, che aveva in sede consiliare accusato i proponenti di essere in cerca di medaglie di cui fregiarsi: “Non siamo alla ricerca di medaglie da appendere al nostro petto, ma al gonfalone della nostra città, al petto di ogni terranovese. Il Consiglio ha semplicemente adempiuto ad un proprio dovere morale, favorendo la crescita delle future generazioni in un contesto di legalità, e concretamente ha risposto ad un impellente bisogno del territorio. Iniziative di questo genere andrebbero incoraggiate e sostenute, evitando ogni tipo di polemica e concorsi di bellezza”.

Soddisfazione espressa anche dal coordinatore comunale di Forza Italia, Vincenzo D’Amato, che ringraziando gli altri consiglieri comunali per la sensibilità mostrata, esprime il suo auspicio perché effettivamente gli appelli dei comuni, della Provincia e della nostra politica vengano ascoltati e accolti dalla classe dirigente del Paese. “La politica e le Istituzioni qui hanno un debito da pagare a tanta gente coraggiosa che non abbassa mai la testa”, conclude.

Poggio Imperiale, lì 30/12/2017.

Giuseppe Saccone – Portavoce comunale FDI

Vincenzo D’Amato – Coordinatore Comunale FI