Sparatoria Bitonto: sindaci mobilitati contro la criminalità

Il presidente Anci Puglia Domenico Vitto esprime profondo cordoglio alla famiglia di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di una sparatoria avvenuta stamane per le strade di Bitonto e la solidarietà dei Comuni pugliesi al sindaco e alla comunità Bitontina.

“Condivido in pieno le sensazioni di rabbia, sdegno e sconforto per i gravissimi fatti criminali di oggi. – ha dichiarato il presidente Anci Puglia – A Michele Abbaticchio va il sostegno e la vicinanza mia personale e di tutti i primi cittadini pugliesi. Invito i colleghi sindaci a partecipare numerosi il prossimo martedì 2 gennaio alle 19,30 in Piazza Moro a Bitonto, per ricordare l’accaduto e per manifestare uniti contro ogni forma di criminalità.”