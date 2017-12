Trovato cadavere donna fatto a pezzi

Di:

(ANSA) – VERONA, 30 DIC – Il corpo di una donna fatto a pezzi è stato ritrovato nella serata di oggi (ieri per chi legge,ndr) a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il cadavere è stato scoperto da un allevatore, in una zona isolata di campagna. Secondo gli investigatori, la vittima, ancora da identificare, è stata abbandonata sul posto nelle ultime ventiquattro ore. Al momento non vi sono ipotesi attendibili sulla natura del delitto.