“Annus horribilis per Manfredonia”

Manfredonia, 31 dicembre 2018. LE POLEMICHE per le festività natalizie ignorate dalla civica amministrazione, si ricollegano direttamente a quelle che hanno affollato e caratterizzato questo ormai agli sgoccioli 2018 che ben si merita l’appellativo di Annus horribilis. Un anno che peraltro non sgombra il periodo buio sceso sulla città che non trova precedenti nella sua storia, ma che proietta la sua trista ombra su quelli avvenire.

LE DISAVVENTURE occorse in quest’anno che hanno avuto nella conduzione amministrativa della città l’infausto crogiolo di riferimento, avranno infatti ripercussioni e sviluppi per i prossimi anni, dieci o forse venti. Naturalmente a patirne saranno i cittadini sulle cui tasche, ma non solo, ricadrà il pagamento dei debiti accumulati nei bilanci comunali ammontanti ad alcune decine di milioni, qualcuno parla di oltre cinquanta. Tutto certificato dalla Corte dei Conti che fa risalire ad almeno al 2011 la caduta a ruota libera dei conti comunali.

IL LEITMOTIV, si fa per dire, di questi dodici mesi è stato per l’appunto l’affannoso tira e molla su Ase e Gestione tributi, e l’esagitato conteggio dei debiti del comune che segnano un grafico decisamente discendente. La vita socio-politica è stata dipendente e dominata dai consigli comunali nei quali si è visto di tutto: sospensioni, rinvii, mancanza del numero legale, evocato anche un fantomatico “tumulto”. Consigli in ogni caso ripiegati sulle disavventure finanziarie del comune con una maggioranza lacerata e disorientata, ridotta a numeri di sussistenza variabile, incalzata da una opposizione che ha tirato fuori i tanti e ingombranti scheletri che la coalizione di maggioranza teneva risposti in cassaforte.

MA TANT’ALTRO c’è ancora da mettere in luce e a conoscenza della gente tenuta dai governanti di Palazzo san Domenico rigorosamente all’oscuro di tutto. Sono tanti gli interrogativi da sciogliere e che ipotecano l’immediato futuro, posti all’attenzione dei controllori contabili ed anche dalle autorità di giustizia competenti.

E’ IL CASO dei continui avvicendamenti fra assessori, dirigenti e consiglieri. Emblematico il caso di ASE: in quest’anno sono stati due gli amministratori unici; cinque in tre anni. Così come significativo è il ricambio, da marzo scorso, di tre assessori al settore chiave e discusso quale è quello del bilancio e patrimonio. L’ultimo abbandono un paio di settimane fa da parte della titolare dei Servizi sociali a causa di non condivise. Era entrata qualche mese prima in una giunta ancora una volta completamente rinnovata. Un via vai continuo, mai spiegato, mai giustificato con ragioni programmatiche. Lo stesso sindaco ha partecipato personalmente a questo gioco del dentro e fuori: si è infatti dimesso a fine giugno per rientrare 20 giorni dopo. Una espediente, fu detto, per perdere o prendere tempo e dunque non fare nulla.

AD ORMAI un anno dalla fine di questa sbandata amministrazione, non si sa chi andrà a gestire i Servizi sociali, un settore sensibile e cardine assistenziale in questa difficile fase economica. La mancanza della dovuta trasparenza avvalora le voci degli intrighi che hanno determinato dimissioni e nomine. Un gran daffare improduttivo che non ha consentito, ove mai ce ne fosse stata la volontà, di affrontare i problemi del lavoro, delle attività produttive, del porto, della pulizia della città, della pesca e del mercato ittico, della disoccupazione, della povertà incalzante, della diffusa ludopatia, della droga.

QUESTIONI che riguardano la vita della città, le esigenze essenziali per la sopravvivenza della gente che ora guarda con preoccupazione al successore di questo Annus horribilis.

A cura di Michele Apollonio