Manfredonia, 31 dicembre 2018. Credo che in nessun paese della provincia di Foggia ci siano tanti appassionati, collezionisti e talentuosi costruttori e scultori di pupi e presepi come nella comunità sipontina. In numerose case (pianoterra e appartamenti) c’è ancora l’usanza di allestire il presepe. Sono in bella mostra piccoli presepi costruiti nella maniera tradizionale e presepi di ottima fattura artistica che occupano una intera stanza. Ne ho contato e fotografato diversi e intervistato nel contempo anche alcuni autori degli stessi presepi.

Il fiore all’occhiello della Città, per quanto concerne le mostre presepiali 2018/2019, devo evidenziare che sono i bellissimi presepi artistici dall’Associazione Presepistica Sipontina “Giuseppe Furio” e dell’Associazione Italiana Amici del Presepio allestiti rispettivamente nel salone della Chiesa Stella Maris e presso l’ex sede del PD in corso Manfredi, che stanno riscuotendo come negli anni precedenti notevole successo di pubblico e critica. Quest’anno, sempre in corso Manfredi, Nicola Capurso (collezionista e appassionato presepista), ha allestito una bella mostra di presepi e di antiche statuine presepiali. Voglio, altresì, mettere in rilievo che in molte Chiese di Manfredonia, c’è la tradizione di allestire il presepe.Tra le iniziative di quest’anno in loco, legate al Natale, la seconda edizione del presepe vivente che si tiene presso il suggestivo e antico sito archeologico degli ipogei Capparelli di Siponto, organizzato dal Gal Dauno Fantino in collaborazione con la Parrocchia S.Michele, che sta riscuotendo ottimi consensi.

L’invito che faccio a tutti coloro che amano l’arte presepiale di venire a Manfredonia a visitare i nostri presepi di grande pregio artistico. Sicuramente non rimarrete delusi, per la qualità delle opere realizzate. Per l’Associazione Presepistica Sipontina “Giuseppe Furio” hanno esposto i presepi quest’anno: Guerra Matteo (orientale- Gerusalemme); Ciociola Francesco (legno d’ulivo); Presutto Emilia (popolare); Regina Luigia Elda (popolare); Prencipe Michele (popolare); Presutto Emilia (annuncio dell’angelo ai pastori); Piccoli Salvatore (popolare); Montanaro Luigi (Ricerca dell’alloggio); Regina Luigia Elda (orientale); Merla Matteo (popolare); Merla Matteo (popolare); Conoscitore Pasquale e Leone Raffaele (popolare); Rinaldi Francesco (Manfredonia-Piazza Municipio); Mansi Giuseppe (Monte S.Angelo); Corso L. (popolare); mentre per l’Associazione Italiana Amici del Presepio ha esposto quest’anno: Marzullo Antonio; Lidia Piccolo; Castigliego Marcello, Coppola Assunta; La Torre Leonardo; Spano Antonella; Saverio Magno; Severina Cipolla; Tomaiuolo Matteo detto “Cestarille”; Giordano Vincenzo detto “Cellino”; Impagnatiello Dora; La Torre Paolo; Stelluti Matteo; Santoro Domenico; Stelluti Domenico; – ANFFAS – Centro salute “Alda Merini”; e il Centro Polo Sanitario “Le Rondinelle”.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia

