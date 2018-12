M5S in sostegno ai sindaci della Provincia: stanziati oltre 3 milioni

Di:

Foggia. “Con la manovra finanziaria del MOVIMENTO 5 STELLE l’attenzione per i territori ed il sostegno ai sindaci sono assolute priorita’. Attiviamo un fondo da 400 milioni di euro per finanziare piccole opere nei comuni.” A dichiararlo sono i parlamentari della provincia di Foggia, Marialuisa Faro, Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio, Rosa Menga, Gisella Naturale, Marco Pellegrini, Francesca Troiano. “Questi contributi serviranno per sostenere investimenti nella sicurezza delle scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. In particolare introduciamo un contributo di 40 mila euro per i comuni fino a 2 mila abitanti, di 50 mila euro per quelli fino a 5 mila abitanti, di 70 mila euro per i comuni fino a 10 mila abitanti e di 100 mila euro per quelli fino a 20 mila abitanti. Diamo ossigeno agli enti territoriali massacrati fino ad oggi dal Patto di Stabilita’ interno e dal principio del Pareggio di Bilancio. Solo nella provincia di Foggia, arriveranno € 3.090.000 milioni per tutti i comuni sotto i 20.000 abitanti.”

I comuni della provincia di Foggia interessati dal finanziamento sono: Orta Nova, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Vieste, San Marco in Lamis, Apricena, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Cagnano Varano, Troia, Carapelle, Lesina, Mattinata, Ascoli Satriano, Stornara, San Paolo di Civitate, Stornarella, Peschici, Ischitella, Carpino, Serracapriola, Deliceto, Rodi Garganico, Zapponeta, Bovino, Ordona, Candela, Biccari, Orsara di Puglia, Poggio Imperiale, Pietramontecorvino, Accadia, Castelluccio dei Sauri, Rignano Garganico, Sant’Agata di Puglia, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Volturino, Chieuti, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della D., Anzano di Puglia, Roseto Valfortore, Monteleone di Puglia, San Marco la Catola, Carlantino, Alberona, Panni, Motta Montecorvino, Faeto, Isole Tremiti, Volturara Appula, Celle di San Vito.