Di:

Dal 1992 da un’ esperienza lunga 30 anni nasce ” Daunia Caf ” di

Antonio Tomaiuolo, primo rifornitore del caffè a Manfredonia.

Affiancato da grandi marchi della distribuzione automatica è custode della tradizionedel bon caffè a “La Bottega del Caffè”

Il grande pubblico è sempre più esigente e per questo abbiamo aperto in Via Tribuna 176 a Manfredonia il più grande centro espositivo del Caffè, con macchine da caffè in comodato d’uso e vendita con caffè illy, Caffè d’Italia, Lavazza, Borbone ed altri e vendita di capsule e cialde di tutte le marche .

Alla Bottega del Caffé puoi scegliere tutto quello che vuoi, perchè c’é .

Miscele originali brasiliane dall’aroma magico, profumo ricco e coinvolgente che conferisce al caffè molto del suo irresistibile fascino Intenso, unico. Solo il profumo di questa straordinaria bevanda riesce a colpire il cuore e il sensi . Caffè appena tostato dalle mille e odorose sfumature. Il caffè, una bevanda così piccola che ci tira su e ci dà una sferzata di ottimismo ed energia.

L’accoglienza è il segreto della Bottega del caffè , calda come il suo caffè si prende cura di ogni cliente rispettando ogni piccola esigenza.

Messaggio promozionale