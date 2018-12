Manfredonia. Sicurezza e viabilità in zona Basilica – Ipogei: intervento Polizia municipale

Di:

Manfredonia, 30 dicembre 2018. Celere intervento degli agenti della Polizia municipale di Manfredonia, ieri sera, per la sicurezza stradale e la viabilità in zona Basilica di Santa Maria Maggiore e Ipogei Capparelli, anche in considerazione del notevole afflusso di visitatori.

Gli agenti della Polizia municipale si sono dotati di segnaletica mobile e luminosa, così riducendo la velocità dei veicoli.

Redazione StatoQuotidiano.it