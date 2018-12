Puglia: Variabilità sul Sud-Est, rovesci più frequenti dalla serata

Di:

Bari. Meteo Puglia: un flusso di correnti più fredde in discesa da Nord darà luogo ad una fase più variabile sul Sud-Est. Nuvolosità in aumento tra Puglia, Basilicata e Molise, specie dal pomeriggio-sera con rovesci sparsi, nevosi la notte fino a quote collinari. Temperature in sensibile calo dalla serata. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali con mare Adriatico tendente a molto mosso, da poco mosso a mosso lo Ionio.

Martedì 01 Gennaio

Residua variabilità al mattino con tendenza a miglioramento

MARTEDI’: l’impulso instabile transitato nella notte si allontana rapidamente verso la Grecia. Al mattino ancora residua variabilità con brevi piovaschi sul Salento, ma in rapida attenuazione. Più sole dal pomeriiggio su tutte le aree di Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in diminuzione. Ventilazione tesa di Maestrale con mare Adriatico fino a molto mosso o agitato, mosso lo Ionio con moto ondoso in attenuazione.

Mercoledì 02 Gennaio

Tendenza a graduale peggioramento dalla serata

MERCOLEDI’: l’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico sulla Daunia cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli nevicate; su murge, Tavoliere e litorale adriatico meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; su litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature minime stabili, con estremi di 7°C; massime in forte calo, con punte di 6°C. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1450 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.