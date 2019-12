A Foggia la prima associazione culturale e ricreativa LGBTQ

É Antonio Bianco trentenne e omosessuale a guidare la neo nata associazione culturale e ricreativa “Freedom”. “La nostra associazione – spiega Bianco – nasce insieme a tanti amici e amiche dopo un percorso che dura da tanti anni.

La nostra associazione organizzerá manifestazioni culturali e ricreative a tema LGBT ma sarà anche un faro di aiuti per i tanti giovani e non solo che ancora oggi subiscono violenze psicologiche da parte di parenti o amici, sarà attivato uno sportello di ascolto. Voglio essere chiaro su una cosa molto importante, non vogliamo prendere il posto di Arcigay Foggia, di cui ha il nostro pieno sostegno, la nostra sará una associazione viva, una associazione aperta tutti i giorni dove gli amici e le amiche potranno ritrovarsi per scambi di idee e di progetti per la nostra cittá.

Io ne sono piú che certo che Foggia è Rainbow, molto è cambiato da un paio di anni ma molto va fatto ancora e noi siamo in prima linea per la sensibilizzazione dei cittadini al massimo rispetto di tutti e di tutte. Dal mese di gennaio 2020 sarà attivo sulla nostra pagina facebook ogni iniziativa che andremo a organizzare” conclude Bianco.