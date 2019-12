“Cavalieri di penna”, i ringraziamenti della Redazione di Stato Quotidiano

Manfredonia. Siamo al decimo anno, con i nuovi nominativi segnalati, e altri volontariamente offertisi, per i Cavalieri di penna di StatoQuotidiano.Come da tradizione, a fine anno e con la partenza del nuovo anno, sentiamo il dovere di ringraziare quanti hanno collaborato, sin dall’apertura, con la redazione della nostra testata giornalistica. Il ringraziamento è rivolto a chi scrive, a quanti realizzano filmati e servizi fotografici, a tutti gli operatori delle forze dell’ordine che diligentemente sono a disposizione per le nostre richieste di informazioni, a quanti ci segnalano un evento, a chi ci invia una foto-immagine.A chi ci aiuta attraverso dei suggerimenti, a chi invia un contributo, a chi ci legge elogiandoci con un apprezzamento e anche a chi ci critica e che quindi ci aiuta a migliorarci.A quanti ci sostengono economicamente come sponsor, come inserzionisti, come amici con libere iscrizioni. Sono per noi i ‘Cavalieri della libera stampa di Stato Quotidiano’, grazie ai quali possiamo continuare il nostro cammino di ‘Libertà editoriale’.Un ringraziamento particolare va a:TUTTI I NOSTRI LETTORIRingraziamoAgostino del Vecchio – Manfredonia (FG)Aldo Caroleo – Manfredonia (FG); Alessia Alpini – Virail; Altomare Salvatore e Maurizio – Studio 360 – Molfetta (BA);Annarita Biondi – Market Boomerang – Manfredonia (FG);Antonello Castriotta perché dopo tanti anni di successi ama il suo lavoro sempre di più (tutto il mondo dell’auto) Antonello Castriotta * CASTRIOTTA AUTO Srl –S. S. 89 – km 170.100 Manfredonia (FG);Antonio Del Vecchio – Rignano Garganico (FG); Antonello Di Muccio – Roma (RM)Antonio Gabriele – Monte Sant’Angelo (FG);Antonio Lauriola – articolista – Manfredonia (FG);Antonio Rignanese – Manfredonia (FG);Antonio Totaro di OK Gomme, che ha saputo fare di se stesso un artigiano di qualità e un imprenditore con lo sguardo dritto nel futuroAntonio Troiano, instancabile videoreporter, per la singolare passione per la fotografia – Manfredonia (FG)Antonio Vuovolo – ANASTASIA GAS E DISTRIBUZIONE CARBURANTI – ViaLE Padre Pio, SP 5816 – Manfredonia (FG) STOP & GO di VUOVOLO ANTONIO E C. – Bar Tabacchi – Distributore benzina, gasolio, gpl – Viale Padre Pio, SP 58 – Manfredonia (FG); Antonino – Trattoria Ristorantw sul mare a Mattinata (FG) Assunta Spadavecchia – Horus Lines – ManfredoniaAutosoccorso Stradale MANZELLA – Manfredonia (FG)Benedetto Monaco – giornalista – Manfredonia (FG)Bernini – Gruppo negozi della provincia di Foggia e nord barese – informatica e ufficiBig Nunzio – Paninomania Manfredonia (FG)Bruno Guerra (La Verga)Bruno La Gatta per essere il più dinamico Presidente di Eurocral Puglia – FoggiaCalifano Srl – Gelsomino Damiano, Ciro e Marco – SP 58 Le Matine – Manfredonia (FG)Carmine Totaro – Manfredonia (FG)Chiara Piemontese, giovane stella del settore video e fotograficoClaudio Castriotta per essere poeta, scrittore di racconti popolari e giornalista brioso – Manfredonia (FG)Carmen Palma – Manfredonia (FG)Daniela Iannuzzi – Orta Nova (FG)Daniele Pannuzzo – Manfredonia – BolognaDario Montagano per essere imprenditore ma fedele alla sua terra e ai sodalizi di ogni estrazione sociale – San Severo (FG)Elena Di Gregorio – Eesti; Eleonora Casula – Oristano (OR)Eros Biondi – Biondi Infissi – Porte blindate – Zanzariere – Tende da sole C. da Posta Garzia – Manfredonia (FG)Fabio La Macchia – Zapponeta (FG)Fausto Sessa (giornalista)Ferruccio Gemmellaro – Manfredonia (FG)Florian Lettl – GermaniaFrancesco Colletta per essere un uomo dalle qualità fisiche evidentemente superiori a tutti noi – Manfredonia/Mattinata (FG)Francesco Granatiero – ManfredoniaFrancesco Pesante – FoggiaFrancesco Schiavone (Pro Loco Manfredonia)Francesco Schiavone – Allianz – Foggia – Manfredoia (FG)Franco Rinaldi per essere il cultore di storia e tradizione locale più amato in città – Manfredonia (FG)Franco Trimigno – Manfredonia (FG); Gaetano Pappalardo – Enel – GBC – Manfredonia (FG); Gaetano Vitulano per essere l’imprenditore locale che ha considerevolmente migliorato l’azienda di famiglia (Vitulano A&G) con distribuzione e punti vendita su tutto il territorio nazionale;Gerardo Zino per essere imprenditore creativo e avveniristico, per aver ideato iniziative brillanti che occupano oltre 83 unità lavorative;Gianluca Granatiero – Farmacia al Duomo – Manfredonia (FG)Giulio Tomaiuolo – Foto Odeon – Manfredonia (FG)Giuseppe Luigi Rinaldi – Manfredonia (FG) – Fraz. MontagnaGiuseppe Grasso – Pizzeria – via dell’Arcangelo, 8 – Manfredonia (FG)Giuseppe Marasco – Civilis -Manfredonia (FG)Ines Macchiarola – San Severo (FG)Ines Leplay per essere la più giovane nel cast di Statoquotidiano – EuropaLe Noci Pietro Parrucchiere per aver curato l’immagine di tanti artisti in tutta Italia – Manfredonia (FG)Leonardo Facciorusso – AUTOCARROZZERIA FACCIORUSSO – Autocarrozzeria – Riparazione – Verniciatura Viale Padre Pio, Loc.Posta Del Fosso, – Manfredonia (FG)Lino Troiano per essere eccellente imprenditore, presidente di società sportive e presidente di feste patronali tra le più amate della città; Lubos Falat – FalmediaLuciano Di Bari – DI BARI AGRICOLTURA – Attrezzature agricole – Materiali, utensili e macchine – Strada provinciale 57 Scaloria – 71043 Manfredonia (FG)Luigi Starace – Manfredonia (FG)Luigi Zino (Bramanthe)Luisa Totaro – videoriprese – effetti speciali – Manfredonia (FG)Manzella Fratelli – Loc. Posto del Fosso – ManfredoniaMarco Bonni’ – Foggia (FG); Marco Brun – Mori (TN);Marilena Saggese – DermoCenter – ManfredoniaMario Mazzone – Allianz – Manfredonia – FoggiaMassimiliano Nenna – Arredamenti – viale G. Di Vittorio, 117 – Manfredonia (FG); Massimo Baldassarre – Arredamenti Baldassarre 2010 – Manfredonia (FG)Matteo Ferri – Vinicola Sanpaolo – Manfredonia (FG) – Cerignola (FG) –Matteo Mancini – ItaliaMatteo Nuzziello per dare amore e professionalità all’arte fotografica – Manfredonia; Michele Bortone – Cardillo Porte – San Severo (FG)Michela Lauriola – commercialista – Manfredonia (FG)Michele Di Padova – RISTORANTE MARINCANTO di Sunrise SrlsMichele Lauriola – Allianz – Manfredonia – Foggia; Michele La Torre – coop Santa ChiaraMichele Ionata – Manfredonia (FG)Michele Pesante – Re Manfredi Pizzeria – Manfredonia (FG)Michele Prencipe – Manfredonia (FG)Michele Trotta – ANC Manfredonia (FG)Michele Rinaldi – FotografoMiriam Ferlita – Peco MedijaNico Baratta per essere giornalista h24 – FoggiaNicola Ciociola – ManfredoniaNino Sangerardi – BariPaolo Riccardi – Manfredonia (FG)Paola Lucino – FoggiaPaolo Cascavilla – Il Prof. – Manfredonia (FG)Pasquale dott. Ognissanti e Giovanni Ognissanti, per il rilevante e documentato apporto editoriale reso gratuitamente alla nostra testata giornalistica;Raffaele Salvemini per essere un appassionato ingegnere sempre disponibile a far conoscere i progressi dell’informatica – Manfredonia (FG); Roberto De Giorgio – ElemacaRoberto Zino, più noto come Bernini per le qualità umane e imprenditoriali, profondo conoscitore di abitudini e costumi della nostra terraSalvatore Clemente – Manfredonia (FG)Salvatore Fratello per essere giovane giornalista emergente – San Severo (FG)Salvatore Zino per le soluzioni informatiche distribuite in Puglia con la massima efficienza e affidabilità;Saverio De Nittis, meritatamente premiato e insignito fotografo – Manfredonia (FG)Saverio Mazzone (Agenzia del Turismo di Manfredonia)SERIGADGETS – Stampa serigrafica, tipografica – Pubblicità promozionale – Viale del Commercio, 31 – 71043 Manfredonia (FG); Johannes Siebers, Michael Siebers – Holidu GmbHSimona Stega – Manfredonia (FG)Sipontina Prencipe non solo per la cronaca sportiva e per il canto ma per la grande simpatia e determinazione che la distinguono – Manfredonia (FG)Vincenzo Maizzi per essere sempre pronto alle emergenze e a trasmetterci reportage – FoggiaVincenzo Moccia per essere il bravo presentatore, regista e attore – Manfredonia (FG)Vincenzo Riontino – Zapponeta (FG)Vincenzo Starace – ManfredoniaVincenzo Totaro per essere il regista plurilaureato ma di grande riservatezza – Manfredonia (FG)Vittoria Gentile per la rinomata preparazione e per la disponibilità – Manfredonia (FG)…e tutti coloro che ci hanno destinato e destinano anche un solo minuto della propria giornata a StatoQuotidiano.Un grazie a tutti, auguri sinceri per il 2020.