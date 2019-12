Comune Manfredonia, adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022

, 31 dicembre 2019. Con recente atto della, è stato deliberato di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020.

E’ stato previsto l’inserimento dei dati in questione nei documenti di programmazione comunale e la idonea copertura finanziaria per gli acquisti di servizi per gli esercizi finanziari 2020 e 2022 nell’ambito delle previsioni dei relativi documenti contabili.

ComStr n037 del 18122019