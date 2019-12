Focus. Ecco i lavori da eseguire ne “La Torre della Polveriera” del Castello di Manfredonia

Manfredonia. “I lavori da eseguire riguardano il Castello di Manfredonia (FG), e nella fattispecie la Torre della Polveriera, che sarà adibita a “deposito a vista”; in particolare l’intervento consiste nell’ampliamento di due vani finestra esistenti“.

Così dalla relazione relativa alle “OPERE DI VALORIZZAZIONE FUNZIONALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI MANFREDONIA (FG) -Allestimento Torre della Polveriera- -Realizzazione di interventi privi di rilevanza “Varianti non Sostanziali”.

Come da atti, “La presente relazione riguarda la progettazione strutturale e il dimensionamento di una struttura mettalica, ivi compresa l’incastellatura del montacarichi, da inserire nella “Torre della Polveriera” del Castello di Manfredonia(FG) da adibire a “deposito a vista”. La struttura sara utilizzata per il deposito di alcune stele in possesso del Museo Archeologico Nazionale Della Daunia; essa sarà costituita da pilastri HEA e travi IPE e UPN, il piano calpestio sarà realizzato con un grigliato del tipo “orso grill/lamiera stirata”; il collegamento verticale dei vari livelli sarà realizzato tramite scala e montachirichi. Il manufatto ha forma circolare con diametro di mt 5,70 ed altezza fuori terra di mt 8,40 per i piani calpestii e di mt 11.40 per il blocco montacarichi ubicato nella parte centrale, la fondazione sarà costituita da una platea in calcestruzzo-armato avente altezza pari a cm 60, il collegamento della struttura in elevazione alla fondazione sarà garantita attraverso l’ausilio di piastre e tirafondi”

La progettista risulta l’ingegnera Carmela Toto, iscritta all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Bari.

a) GENERALITA’

I lavori da eseguire riguardano il Castello di Manfredonia (FG), e nella fattispecie la Torre della Polveriera, che sarà adibita a “deposito a vista”; in particolare l’intervento consiste nell’ampliamento di due vani finestra esistenti: – il primo posto a circa 1,3 mt dal piano campagna avente dimensioni pari a mt 0,60×0,60, di seguito denominato apertura “vano 1” – il secondo, posto sul paramento di confine tra la suddetta torre e la sala “Venti del Neolitico”, avente dimensioni pari a mt 0,50×0,80, di seguito denominato apertura “vano 2” Lo stato dell’arte è descritto meglio nella documentazione fotografica. La torre della Polveriera, una delle quattro torri d’angolo del complesso fortificato, ha pianta circolare e si eleva per circa mt 10, terminando con una chiusura del tipo a volta semisferica. La struttura portante verticale del manufatto è costituita da muratura in tufo/pietra avente spessore variabile tra mt 3,0 alla base e mt 2,50 in sommità. E’ doveroso premettere che entrambe le aperture oggetto d’intervento sono poste su un paramento avente spessore di circa 30÷40cm, mentre tutto il vano si sviluppa nello spessore della muratura con le dimensioni ampliate, come si evince dalla documentazione fotografica. E’ lecito, pertanto, affermare che tali riduzioni di luci siano state poste in essere successivamente alla costruzione originaria della torre.

Per completezza di informazioni si riporta che all’interno della succitata torre sarà realizzata, in maniera del tutto indipendente sotto il profilo strutturale, una incastellatura metallica multipiano adibita all’esposizione di alcune “Stele”. L’ampliamento del vano “1” si è reso indispensabile al fine di consentire l’accesso alla torre dall’esterno ai fruitori diversamente abili e, nel contempo consentire l’apporto all’interno della torre dei componenti metallici prefabbricati; anche l’ampliamento del vano “2” scaturisce dall’ esigenza di consentire ai fruitori diversamente abili il passaggio diretto dalla torre alla sala “Venti del Neolitico” e viceversa, previo raccordo dei dislivelli attualmente presenti con rampette.

b) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Le opere previste in progetto consistono in: – Ampliamento vano “1”: dimensioni attuali mt. 0,60 x 0,60, a realizzare mt. 2,00 x 0,90; – Ampliamento vano “2”: dimensioni attuali mt. 0,80 x 0,40, a realizzare mt. 2,00 x 0,80; I suddetti interventi possono ascriversi tra le varianti non sostanziali, in quanto, le aperture non riguardano l’intera sezione portante (mt. 3,00÷2,50) della muratura bensì solo una piccola porzione di essa pari a circa 30÷40 cm, di realizzazione successiva a quella originaria ed assimilabile ad una vera e propria tompagnatura. Come richiamato dalla “Norma” le varianti sono considerate non sostanziali quando non comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze. Come è ben noto, gli effetti dell’azione sismica sulla struttura dipendono dalla distribuzione planimetrica e altimetrica delle masse e delle rigidezze, e dalla resistenza e duttilità degli elementi strutturali. Per quanto concerne la duttilità, essa è legata al fattore di struttura “q” il quale a sua volta dipende dalla tipologia strutturale (struttura a telaio, struttura a pareti, struttura miste telaio-pareti etc..) par. 7.4.3.1 delle NTC 2008.

Nel caso in esame, le opere a realizzare non incidono in alcun modo sul fattore di struttura “q” poiché la tipologia strutturale rimane invariata; lo stesso dicasi per la distribuzione delle masse e delle rigidezze, in virtù dell’esiguità dello spessore del paramento interessato dall’apertura rispetto alla sezione dell’intera muratura, pertanto è lecito ritenere che il centro delle masse e delle rigidezze non subisce variazioni sostanziali; per quanto concerne la regolarità in pianta ed in altezza della struttura, essa rimane invariata poiché non sono previste variazioni di sagoma o di superficie. Alla luce di quanto innanzi esposto si evince che gli interventi a realizzarsi rientrano a pieno titolo nella definizione di “Varianti non sostanziali” e sono privi di rilevanza per la pubblica incolumità. Alla presente si allega: – documentazione fotografica.

