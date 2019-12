Foggia, arrestato spacciatore in via Napoli

Foggia. Stanotte i militari della Compagnia Carabinieri Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che stava spacciando una dose di hashish a due clienti.

L’uomo, arrestato in via Napoli, verrà processato “per direttissima” in mattinata davanti al Tribunale di Foggia. Sono stati inoltre denunciati a piede libero con l’ipotesi di reato di favoreggiamento personale i due acquirenti in relazione alla loro non collaborazione con gli investigatori dell’Arma, circostanza che comunque non ha impedito agli stessi militari di arrestare il 55enne. Rinvenuto poi altro hashish nella disponibilità dell’uomo dopo le relative operazioni di perquisizione.

I Carabinieri annunciano una intensificazione dei controlli nei prossimi giorni.