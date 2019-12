StatoQuotidiano. Il 2019 di Foggia (Prima parte)

Dal nuovo consiglio comunale all’insediamento del Questore Paolo Sirna; dal Maggiore Papasodaro alla presenza di Di Maio per la sperimentazione della Cun per il grano duro; dalle minacce al magistrato del tribunale di Foggia fino alla corsa per le primarie del Pd. Dal ricordo di Don Fausto Parisi al Don Uva, dal concorso per operatori del 118 alla mano di Federico II nella cattedrale di Foggia: il 2019 di Foggia su: (gennaio febbraio 2019).

GIUGNO 2019

Ufficiale. E’ Landella bis: “Non ho mai temuto Cavaliere” (FOTO – 5 Video)

Vito Saracino, il viaggio in Albania alla scoperta dell’influenza italiana tra i Balcani

Ritorni e new entry nel consiglio comunale di Foggia. Prima volta del M5s

Foggia. Si è insediato il nuovo Questore Paolo Sirna

MAGGIO 2019

Carabinieri Foggia. Arriva Papasodaro, “il Maggiore che ha cambiato la Bassa”

Di Maio “A Foggia la sperimentazione della Cun per il grano duro”

Minacce a magistrato Tribunale di Foggia, confermata condanna

La quarta mafia italiana: la Società foggiana

APRILE 2019

I candidati si presentano: la corsa per le comunali a Foggia, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo

Emergenza-urgenza 118: in Capitanata 38 postazioni, 16 con medico e 22 senza

MARZO 2019

Primarie Pd: si dimezza affluenza del 2017, calo nelle roccaforti del partito

FEBBRAIO 2019

Foggia. Ricordando don Fausto Parisi

“Assunzioni Obbligatorie Categorie Protette in Capitanata: eppur si muove 3”

La vita come Odysseus di Mansolillo, dagli States a Foggia partendo da Panni

Don Uva, riassorbimento di noduli alle corde vocali grazie a tecniche di logopedia

GENNAIO 2019

Concorso per operatori del 118, proteste “E tutti questi anni da volontari?”

Primarie Pd: la scelta del commissario regionale può decidere gli schieramenti

C’è la mano di Federico II nella Cattedrale di Foggia